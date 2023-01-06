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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip   | 06.01.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'na katılacak, Dolmabahçe Ofisi'nde Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı'na iştirak edecek.

(İstanbul/14.30/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesince yapımı tamamlanan Dudullu-Bostancı Metro Hattı'nın açılış töreni ile Maltepe Sahili'ndeki Çepni Kurultayı'na katılacak.

(İstanbul/11.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, basın toplantısı düzenleyecek, çeşitli ziyaretlerde bulunacak, Manavgat TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde incelemelerde bulunacak.

(Antalya/14.00-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliği ziyaret edecek, Eskişehir İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na, Sultandere Köy Yaşam Merkezi ve Gastronomi Atölye Açılışı ve Aile Eğitimi Sertifika Dağıtım Töreni'ne katılacak.

(Eskişehir/10.30/10.45/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti'nin "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" kapsamında basın toplantısı düzenleyecek, Valiliğin programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelecek.

(Tokat/11.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Dudullu-Bostancı Metro Hattı'nın açılış törenine iştirak edecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Memur-Sen Genel Merkezi'nde, Memur-Sen Mehmet Akif İnan Ödül Töreni'ne katılacak.

(Ankara/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması Programı'na iştirak edecek.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne ziyarette bulunacak.

(Zonguldak/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Dr. Kadir Topbaş Gençlik ve Spor Merkezi Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/10.00/11.00)​​​​​​​ (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Ticaret Bakanlığı yılın ilk çeyreğine ilişkin dış ticaret beklenti anketini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yeni Cami'nin açılış törenine katılacak.

(İstanbul/13.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Marmara Üniversitesi-Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Maltepe Yerleşkesi'nde, Havacılık Yapısalları ve Optimizasyonları Laboratuvarı Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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SPOR

1- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 17'nci ve normal sezonun ilk devresinin son haftasında Anadolu Efes, Fransa'nın ASVEL takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 14. hafta Manisa Büyükşehir Belediyespor-AYOS Konyaspor Basketbol maçıyla başlayacak.

(Manisa/19.00) (Fotoğraflı)

3- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 11. haftasından ertelenen Eczacıbaşı Dynavit-Bolu Belediyespor ve VakıfBank-Aydın Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.

(İstanbul/13.00/13.00) (Fotoğraflı)

4- Suudi Arabistan'da düzenlenen 45. Dakar Rallisi'ne 6. etap yarışıyla devam edilecek.

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