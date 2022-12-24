Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni miting alanında, Gürcükapı Kentsel Dönüşüm Projesi, İspir-Rize İl Sınırı Yolu ve Çat Afet Konutları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılacak.
(Erzurum/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri Kadın Buluşması, Kayseri Ülkücü Kanaat Önderleri Buluşması, Kayseri Gençlik Buluşması ve Muhafazakar Kanaat Önderleri Buluşması'na iştirak edecek.
(Kayseri/12.00/14.00/16.00/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile birlikte Şehir Hastanesi Camisi temel atma töreni ile Şehit İbrahim Yılmaz Eğitim Merkezi açılış törenine katılacak.
(Yozgat/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti 102. İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.
(Adana/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu’nun eğitim faaliyetlerini tamamlaması dolayısıyla genel merkezde düzenlenecek 18. Dönem Sertifika Töreni'nde yer alacak.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Beykoz 2022 Kent Tarımı Sempozyumu'na katılacak.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Havuzlu Park'ın temel atma, Bursa Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Osmangazi Atletizm Salonu, Uludağ Üniversitesi GSB Yurtları ve Uludağ Üniversitesi Futbol Sahası'nın açılış törenlerine, Üretken Gençlerle Geleceği Tasarlamak Projesi'nin final merasimine katılacak.
(Bursa/11.30/12.30/13.30/14.30/15.30/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Spor Toto Süper Lig'de 15. haftaya Atakaş Hatayspor-Bitexen Giresunspor, Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor ve Trabzonspor-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.
(Hatay/13.30/İstanbul/16.00/Trabzon/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Spor Toto 1. Lig'de 19'uncu ve sezonun ilk yarısının son hafta mücadelesi başlayacak; Tuzlaspor-Altay, Pendikspor-Manisa FK, Altaş Denizlispor-Yeni Malatyaspor maçları yapılacak.
(İstanbul/13.30/19.00/Denizli/16.00) (Fotoğraflı)
4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta başlayacak; Beşiktaş Emlakjet-Darüşşafaka, Galatasaray Nef-Türk Telekom, Pınar Karşıyaka-Frutti Extra Bursaspor, Gaziantep Basketbol-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket maçları oynanacak.
(İstanbul/13.00/15.30/İzmir/18.00/Gaziantep/20.30) (Fotoğraflı)
5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 12. haftaya Fenerbahçe Alagöz Holding-Rize Belediyespor, Emlak Konut-Beşiktaş, Bursa Uludağ Basketbol-Çankaya Üniversitesi maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/14.00/16.00/Bursa/15.00) (Fotoğraflı)
6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Çukurova Belediyesi Adana Demirspor-Sarıyer Belediyespor maçı yapılacak.
(Adana/14.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.