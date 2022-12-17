Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mardin Derik Ovası Sulaması", "Midyat-Nusaybin Yolu", "Ömerli ve Dargeçit Doğalgaz Verme" ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine ve AK Parti İl Başkanlığının yeni binasının açılışına katılacak.
(Mardin/13.30/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, Hazreti Mevlana'nın 749. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri-Şebiarus Programı ile Şebiarus Duası'na katılacak.
(Konya/17.00/17.45/20.00/16.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Demokrasi Vakfının düzenleyeceği "Demokrasi Şurası"na iştirak edecek.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Mardin'in Ömerli ve Dargeçit ilçelerine doğal gaz verme törenine katılacak, Ömerli Belediye Başkanlığını ve doğal gaz verilen bir evi ziyaret edecek.
( Mardin/13.30/14.30/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Midyat Şehir Geçişi ve Bağlantı Yolları ile Midyat-Nusaybin Yolu Açılış Töreni'ne katılacak.
(Mardin/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kanada'da Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansı (COP15) çerçevesinde mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapacak, Türkiye hükümetinin ev sahipliğinde tüm COP15 delegeleri için resepsiyon düzenlenecek.
(Montreal) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve beraberindeki heyet, Venedik Komisyonu'nun 133. Genel Kurulu'na katılacak.
(Venedik)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hazreti Mevlana'nın 749. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri-Şebiarus Programı'na iştirak edecek.
(Konya/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın üçüncülük maçında Hırvatistan ile Fas karşı karşıya gelecek.
(Ar Rayyan/18.00) (Fotoğraflı)
2- Voleybolda Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın yarı finalinde Prosecco DOC Imoco Volley (İtalya)-Gerdau Minas (Brezilya) ve VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit maçları oynanacak
(Antalya/16.30/20.00) (Fotoğraflı)
3- Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasına Bodrumspor-Yılport Samsunspor, Manisa FK-Tuzlaspor, Yeni Malatyaspor-Ankara Keçiörengücü, Sakaryaspor-Gençlerbirliği, Eyüpspor-Dyorex Boluspor maçlarıyla devam edilecek.
(Muğla/Manisa/13.30/Malatya/Sakarya/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)
4- TFF 2. Lig gruplarında 19'uncu ve sezonun ilk yarısının son haftası toplam 3 maçla; TFF 3. Lig gruplarında 17'nci ve sezonun ilk yarısının son haftası toplam 4 maçla başlayacak. Kadın Futbol Süper Ligi'nde de 9'uncu ve sezonun ilk yarısının son haftasında 2 maç yapılacak.
5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasına Bahçeşehir Koleji-AYOS Konyaspor Basketbol, Darüşşafaka-Pınar Karşıyaka ve Onvo Büyükçekmece Basketbol-Galatasaray Nef maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/13.00/15.30/18.00) (Fotoğraflı)
- Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde 11. haftaya 3 maçla devam edilecek.
6- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftası başlayacak; Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Alagöz Holding, Rize Belediyespor-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Çankaya Üniversitesi-Emlak Konut maçları yapılacak.
(Hatay/13.00/Rize/14.00/Ankara/17.00) (Fotoğraflı)
7- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13'üncü ve ilk devrenin son haftası başlayacak; TÜRŞAD-Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ, Spor Toto-Tokat Belediye Plevne, Galatasaray HDI Sigorta-Arkas Spor, Altekma-Fenerbahçe HDI Sigorta, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Halkbank ve Develi Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.
(Bitlis/Ankara/13.00/İstanbul/15.00/İzmir/Bursa/Kayseri/16.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.