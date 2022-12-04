Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraşlılar Kültür Derneğinin yeni genel merkez binasının açılışına katılacak.
(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İl Başkanlığını ve Osmaniye Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Osmaniye Çok Amaçlı Spor Salonu'nun açılışını gerçekleştirecek, Çim Hokeyi Sahası'nı ziyaret edip spor malzemesi dağıtacak.
- Bakan Kasapoğlu, Kayıboyu Kız Yurdu'nun açılışını yapacak, antrenörlerle buluşacak, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde Genç Ofis'in açılışını gerçekleştirecek, 1250 kişilik erkek öğrenci yurdunun inşaatında incelemelerde bulunacak, Gençlik Buluşması'na katılacak ve Valiliği ziyaret edecek.
(Osmaniye/13.00/18.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın son 16 turuna, Fransa-Polonya ve İngiltere-Senegal maçlarıyla devam edilecek.
(Doha/18.00/Al Khor/22.00) (Fotoğraflı)
3- Spor Toto 1. Lig'de, Manisa FK-Ankara Keçiörengücü, Adanaspor-Göztepe ve Altay-Dyorex Boluspor maçları yapılacak.
(Manisa/13.30/Adana/16.00/İzmir/19.00) (Fotoğraflı)
4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftası, Darüşşafaka-AYOS Konyaspor Basketbol, Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka ve Gaziantep Basketbol-Fenerbahçe Beko maçlarıyla sürecek.
(İstanbul/13.00/15.30/Gaziantep/18.00) (Fotoğraflı)
5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasına, Çankaya Üniversitesi-Fenerbahçe Alagöz Holding, Nesibe Aydın-Emlak Konut, Beşiktaş-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Galatasaray Çağdaş Faktoring-BOTAŞ, Melikgazi Kayseri Basketbol-Bursa Uludağ Basketbol maçlarıyla devam edilecek.
(Ankara/14.00/16.00/İstanbul/14.30/15.30/Kayseri/15.00) (Fotoğraflı)
6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 9. haftası, Nilüfer Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Türk Hava Yolları-Sigorta Shop, Eczacıbaşı Dynavit-Kuzeyboru maçlarıyla tamamlanacak.
(Bursa/15.00/İstanbul/17.00/18.30) (Fotoğraflı)
7- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 11. haftasına, TÜRŞAD-Arkas Spor ve Altekma-Ziraat Bankkart maçlarıyla devam edilecek.
(Bitlis/13.00/İzmir/17.30) (Fotoğraflı)
8- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 3. Tur rövanşlarında, İzmir Büyükşehir Belediyespor, Portekiz ekibi ADA de Sao Pedro do Sul takımını, Konyaaltı Belediyespor, Ukrayna'nın Galychanka ekibini konuk edecek.
(İzmir/16.30/Antalya/16.00) (Fotoğraflı)
9- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 8. haftası başlayacak ve 2 maç yapılacak.
10- TFF 2. Lig gruplarında 17. hafta, TFF 3. Lig gruplarında 15. hafta ve Kadın Futbol Süper Ligi gruplarında 7. hafta mücadelesi tamamlanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.