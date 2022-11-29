Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, JW Marriott Otel'de Türkiye Otelciler Federasyonu 7. Olağan Genel Kurulu'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.
(Ankara/14.00/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ve Avusturya Ulusal Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka ile görüşecek. Avusturya Parlamentosunu ziyaret edecek Şentop, Türkiye’nin Viyana Büyükelçiliğinde "Türkiye Büyük Millet Meclis Binası Clemens Holzmeister’ın Türkiye’nin Kalbindeki Abidevi Eseri" sergisini açacak, Türk sivil toplum temsilcileriyle bir araya gelecek.
(Viyana) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 38. Toplantısı Bakanlar Kapanış Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.
(TBMM/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Otelciler Federasyonu 7. Olağan Genel Kurulu'na iştirak edecek.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi Kapanış Töreni'ne katılacak.
(Diyarbakır/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- TBMM'den
- MHP ve HDP'nin grup toplantıları düzenlenecek.
- Genel Kurulda, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürecek.
(TBMM/10.45/12.45/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenecek "İlçe Kadın Kolları Başkanları Buluşması"na iştirak edecek.
(Ankara/10.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı ekonomik güven endeksi ile ekim ayı dış ticaret istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aspen-German Marshall Fund Bükreş Forumu'nda konuşma yapacak, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ilk gün oturumlarına katılacak.
(Bükreş) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu arasındaki işbirliği protokol törenine katılacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'na A Grubu'nda Hollanda-Katar, Ekvador-Senegal ve B Grubu'nda Galler-İngiltere, İran-ABD maçlarıyla devam edilecek.
(Al Khor/18.00/Ar Rayyan/18.00/Ar Rayyan/22.00/Doha/22.00) (Fotoğraflı)
3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 6. haftadan ertelenen Beşiktaş Emlakjet-Fenerbahçe Beko mücadelesi yapılacak.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
4- Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nın 6. haftasında B Grubu'nda Türk Telekom, Yunanistan'ın Promitheas Patras takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
(Patras/20.30)
5- Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 4. haftasında Bahçeşehir Koleji, Çekya'nın ERA Nymburk ekibini konuk edecek.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
6- Voleybol Erkekler CEV Kupası Son 16 Turu ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, İsviçre'nin Chenois takımını konuk edecek.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
7- Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde 10. hafta MKE Ankaragücü-Trabzon Büyükşehir Belediyespor maçıyla tamamlanacak.
(Ankara/17.00) (Fotoğraflı)
8- Beşiktaş ile İstanbulspor, hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.