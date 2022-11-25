Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü münasebetiyle İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek programa, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda Pakistan MİLGEM Projesi Kapsamında İnşa Edilen Üçüncü Geminin Denize İniş, Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi Birinci Gemisi Blok Kızağa Koyma ve İkinci Gemisi Sac Kesim Töreni'ne katılacak.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Vahdettin Köşkü'nde baş başa görüşecek.
- Heyetler arası görüşmenin ardından Erdoğan ve Şerif, ortak basın toplantısı düzenleyecek. Erdoğan, Şerif onuruna akşam yemeği verecek.
(İstanbul/11.00/15.00/17.00/17.45/18.30/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların 2023 yılı bütçe görüşmelerine katılacak.
(TBMM/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstanbul Kongre Merkezi'ndeki 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı ile "TRT World Citizen Ödülleri" törenine iştirak edecek.
(İstanbul/11.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yüksek öğrenim kredi borçlarının yeniden yapılandırılma süreci ve öğrencilerin yapması gerekenlere ilişkin açıklamalarda bulunacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Uluslararası 15. Eyüpsultan Sempozyumu'na katılacak.
(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, TES-İŞ 12. Olağan Genel Kurulu'nda genel başkanlığa seçilen İrfan Kabaloğlu'nu ziyaret edecek.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Sulama Yönetimi Çalıştayı ile Orman Genel Müdürlüğü İş Makinesi ve Su İkmal Aracı Dağıtım Töreni'ne katılacak.
(Ankara/09.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye-Kazakistan-Azerbaycan Ulaştırma ve Dışişleri Bakanları 3'lü Toplantısı'na iştirak edecek.
(Kazakistan) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde düzenlenecek "Girişimci ve İnsani Türk Dış Politikası Buluşması" toplantısında konuşacak, STK ve kanaat önderleriyle bir araya gelecek.
(Van/14.00/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- 2022 FIFA Dünya Kupası'na Katar'da B Grubu'nda Galler-İran, İngiltere-ABD ve A Grubu'nda Katar-Senegal, Hollanda-Ekvador maçlarıyla devam edilecek.
(Ar Rayyan/13.00/Al Khor/22.00/Doha/16.00/19.00) (Fotoğraflı)
2- Spor Toto 1. Lig'de 15. hafta Altaş Denizlispor-Bodrumspor maçıyla başlayacak.
(Denizli/20.00) (Fotoğraflı)
3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımıyla karşılaşacak.
(Bologna/22.30) (Fotoğraflı)
4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftası Onvo Büyükçekmece Basketbol-Darüşşafaka maçıyla başlayacak.
(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)
5- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 10. haftanın ilk maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor ile Fenerbahçe HDI Sigorta karşı karşıya gelecek.
(Hatay/15.00) (Fotoğraflı)
6- Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, yollarını ayırdıkları A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın eski başantrenörü Giovanni Guidetti'yle basın toplantısı düzenleyecek.
(İstanbul/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
7- Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek; siyah-beyazlı takım, Spor Toto Süper Lig'de 2. bölümün hazırlıklarına tesislerde yapacağı antrenmanla devam edecek.
(İstanbul/15.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
8- Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 2. bölümün hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başlayacak.
(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.