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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

23.11.2022
Türkiye ve dünya gündemi

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısına katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacağı Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez'le baş başa görüşecek.

Heyetler arası görüşmenin ardından Erdoğan ve Bermudez, ortak basın toplantısı düzenleyecek. Erdoğan, Bermudez onuruna resmi akşam yemeği verecek.

(Ankara/12.00/17.00/17.15/18.00/18.45/19.30)

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri'nde düzenlenecek "Ormancılar Buluşması"na katılacak.

(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan ve birçok ilde hissedilen 5,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgesinde incelemelerde bulunuyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kağıthane ilçesi Yahya Kemal Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yenilenen konutların kura çekimi törenine katılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM'den

- AK Parti ve İYİ Parti'nin Meclis grup toplantıları gerçekleştirilecek.

- Genel Kurulda, Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2023 yılı bütçesi ele alınacak.

(TBMM/11.45/10.30/14.00/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Darphane'nin 555. yıl etkinliğine katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksi rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bilkent Üniversitesinde "Girişimci ve İnsani Türk Dış Politikası" konulu konferansa katılacak.

(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Kazakistan’ın başkenti Astana’da Suriye konulu 19. Astana Görüşmeleri'nin genel oturumu yapılacak ve sonuç bildirisi okunacak.

(Astana) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- 2022 FIFA Dünya Kupası'na Katar'da F Grubu’nda Fas-Hırvatistan, Belçika-Kanada ve E Grubu’nda Almanya-Japonya, İspanya-Kosta Rika maçlarıyla devam edilecek.

(Al Khor/13.00/Ar Rayyan/22.00/Ar Rayyan/16.00/Doha/19.00) (Fotoğraflı)

2- Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu'nun 5. haftasında Türk Telekom, İtalya'nın Dolomiti Energia Trento takımını konuk edecek.

(Ankara/19.45) (Fotoğraflı)

3- Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 4. haftasında Galatasaray Nef, İsrail'in Hapoel Atsmon Holon takımıyla karşılaşacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

4- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası B Grubu'nun 5. haftasında Gaziantep Basketbol, deplasmanda Belçika'nın Telenet Giants Antwerp ekibiyle karşı karşıya gelecek.

(Antwerp/22.00)

5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi’nin 7. hafta mücadelesi başlayacak; Fenerbahçe Opet-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Türk Hava Yolları-Bolu Belediyespor, Eczacıbaşı Dynavit-Galatasaray HDI Sigorta, Sigorta Shop-Çukurova Belediyesi Adana Demirspor ve İlbank-Kuzeyboru maçları yapılacak.

(İstanbul/13.00/16.00/17.00/Ankara/15.00/18.00) (Fotoğraflı)

6- TFF 3. Lig gruplarında 13. hafta karşılaşmaları oynanacak.

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