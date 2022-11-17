Dolar
18.62
Euro
19.32
Altın
1,766.12
ETH/USDT
1,198.30
BTC/USDT
16,578.00
BIST 100
4,632.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "81 İl Siyasi ve Hukuki İşler Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nın öncesinde açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip   | 17.11.2022
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkmenistan Halk Hakıdası Anıt (Yadigarlık) Kompleksini ziyaret edecek, çelenk koyma törenine katılacak.

(Aşkabat) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kilis Ticaret Odasını ziyaret edecek, üye katılım töreninin ardından esnaf ziyaretinde bulunacak, STK temsilcileri, muhtarlar, kanaat önderleri toplantısına iştirak edecek.

(Kilis/10.00-13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Girişimci İş Kadınları Federasyonunun kahvaltı programına katılacak, Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğine ziyarette bulunacak, ESİAD Ekonomik Vizyon Buluşmaları Toplantısı'na iştirak edecek.

(İzmir/11.30-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek, "Türkiye'yi Yarınlara Taşımak" konferansına ve Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Eskişehir/11.00-18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, parti genel merkezinde "81 İl Siyasi ve Hukuki İşler Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nın açılış konuşmasını yapacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TBMM'den

- Genel Kurulda, Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığının 2023 yılı bütçesi ele alınacak.

- Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon, Hazırlık Komisyonunun, Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşmesini gerektirecek sayıda Genel Kurul toplantılarına katılmadığına yönelik tespitini içeren raporunu görüşecek.

(14.00/10.00/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karayolları 2022-2023 Sezonu Kar ve Buzla Mücadele Başlangıcı ve Yol Bakım Araçlarını Hizmete Alım Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini, haftalık para ve banka istatistiklerini, ekim ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard Casaubon ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda İspanya'nın Barcelona takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

2- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 5. haftası Sigorta Shop-Aydın Büyükşehir Belediyespor maçıyla tamamlanacak.

(Ankara/19.00) (Fotoğraflı)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK’lı 2 terörist etkisiz hale getirildi
"İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi"nde 10 günlük kura takvimi tamamlandı
Kars'ın Sarıkamış ilçesi karla beyaza büründü
Bursa'da sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
Bingöl'de kar etkili oldu

Benzer haberler

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet