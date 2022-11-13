Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sarıyer'de Parti Okulu 50. Yıl Gençlik Kampı ve Sarıyer Belediyesi Toplu Açılış Töreni'ne katılacak, Avcılar Belediyesi İnovasyon Merkezi'ni ziyaret edecek.
(İstanbul /09.00/12.00/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ABD'den Türkiye'ye İadesi Sağlanan Tarihi Eserlerin Tanıtım Toplantısı ve Kemer ilçesinde düzenlenecek 15 Temmuz Derneği Şehit Aileleri Buluşması'na katılacak.
(Antalya/12.00/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantıları kapsamında İstasyon Meydanı'nda miting yapacak.
(Elazığ/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ANFA Altınpark'ta düzenlenecek Ankara Esnaf Buluşması'na iştirak edecek.
(Ankara/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KADEM İnovasyonda Kadın Projesi 7. Girişimcilik Kampı Ödül Töreni, TÜBİTAK Yapay Zeka Ekosistem Çağrısı Sözleşme İmza Töreni ve Dijital Türkiye Blokzincir Hackathonu-DIGIATHON 2022 Yarışması Ödül Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/10.30/14.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarım sektörü temsilcileriyle bir araya gelecek.
(Edirne/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta, VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep FK, İstanbulspor-Atakaş Hatayspor, Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor ve Yukatel Kayserispor-Arabam.com Konyaspor maçlarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/14.30/17.00/20.00/Kayseri/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Spor Toto 1. Lig'de 13. haftaya, Tuzlaspor-Yılport Samsunspor, Beyçimento Bandırmaspor-Manisa FK, Altınordu-Altay ve Gençlerbirliği-Eyüpspor maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/Balıkesir/13.30/İzmir/16.00/Ankara/19.00) (Fotoğraflı)
3- TFF 2. Lig gruplarında 14. hafta maçları yapılacak; TFF 3. Lig gruplarında 11. hafta maçları tamamlanacak.
4- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftası, Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş, OGM Ormanspor-Galatasaray Çağdaş Faktoring, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Nesibe Aydın maçlarıyla sürecek.
(Hatay/14.00/Ankara/15.00/Mersin/16.00) (Fotoğraflı)
5- AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 8. haftası, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Halkbank maçıyla tamamlanacak.
(Hatay/14.00) (Fotoğraflı)
6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 4. haftası, Galatasaray HDI Sigorta-Sigorta Shop, Sarıyer Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank-Fenerbahçe Opet, PTT-İlbank, Nilüfer Belediyespor-Türk Hava Yolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Bolu Belediyespor maçlarıyla sona erecek.
(İstanbul/15.00/17.00/18.00/Ankara/Bursa/Aydın/15.00) (Fotoğraflı)
7- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 8. haftası, Nilüfer Belediyespor-Sakarya Büyükşehir Belediyespor maçıyla tamamlanacak.
(Bursa/16.00) (Fotoğraflı)
8- Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun yarıştığı Dünya Superbike Şampiyonası ve Can Öncü'nün yarıştığı Dünya Supersport Şampiyonası'nın Endonezya'da düzenlenen sezonun 11. ayak mücadelesinde ikinci yarışlar yapılacak.
(Batı Nusa Tenggara) (Fotoğraflı)
9- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 21. ayak yarışı Brezilya'da gerçekleştirilecek.
(Sao Paulo/21.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.