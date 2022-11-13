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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul’da KADEM İnovasyonda Kadın Projesi 7. Girişimcilik Kampı Ödül Töreni’nde konuşuyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İdlib’de Şehit Musa Alkan İlkokulu’nun açılış töreninde konuşuyor BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara’da “Alperen Ocakları Gençlik Kurultayı”nda konuşuyor
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip   | 13.11.2022
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sarıyer'de Parti Okulu 50. Yıl Gençlik Kampı ve Sarıyer Belediyesi Toplu Açılış Töreni'ne katılacak, Avcılar Belediyesi İnovasyon Merkezi'ni ziyaret edecek.

(İstanbul /09.00/12.00/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ABD'den Türkiye'ye İadesi Sağlanan Tarihi Eserlerin Tanıtım Toplantısı ve Kemer ilçesinde düzenlenecek 15 Temmuz Derneği Şehit Aileleri Buluşması'na katılacak.

(Antalya/12.00/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantıları kapsamında İstasyon Meydanı'nda miting yapacak.

(Elazığ/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ANFA Altınpark'ta düzenlenecek Ankara Esnaf Buluşması'na iştirak edecek.

(Ankara/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KADEM İnovasyonda Kadın Projesi 7. Girişimcilik Kampı Ödül Töreni, TÜBİTAK Yapay Zeka Ekosistem Çağrısı Sözleşme İmza Töreni ve Dijital Türkiye Blokzincir Hackathonu-DIGIATHON 2022 Yarışması Ödül Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/10.30/14.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarım sektörü temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Edirne/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta, VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep FK, İstanbulspor-Atakaş Hatayspor, Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor ve Yukatel Kayserispor-Arabam.com Konyaspor maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/14.30/17.00/20.00/Kayseri/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Spor Toto 1. Lig'de 13. haftaya, Tuzlaspor-Yılport Samsunspor, Beyçimento Bandırmaspor-Manisa FK, Altınordu-Altay ve Gençlerbirliği-Eyüpspor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/Balıkesir/13.30/İzmir/16.00/Ankara/19.00) (Fotoğraflı)

3- TFF 2. Lig gruplarında 14. hafta maçları yapılacak; TFF 3. Lig gruplarında 11. hafta maçları tamamlanacak.

4- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftası, Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş, OGM Ormanspor-Galatasaray Çağdaş Faktoring, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Nesibe Aydın maçlarıyla sürecek.

(Hatay/14.00/Ankara/15.00/Mersin/16.00) (Fotoğraflı)

5- AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 8. haftası, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Halkbank maçıyla tamamlanacak.

(Hatay/14.00) (Fotoğraflı)

6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 4. haftası, Galatasaray HDI Sigorta-Sigorta Shop, Sarıyer Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank-Fenerbahçe Opet, PTT-İlbank, Nilüfer Belediyespor-Türk Hava Yolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Bolu Belediyespor maçlarıyla sona erecek.

(İstanbul/15.00/17.00/18.00/Ankara/Bursa/Aydın/15.00) (Fotoğraflı)

7- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 8. haftası, Nilüfer Belediyespor-Sakarya Büyükşehir Belediyespor maçıyla tamamlanacak.

(Bursa/16.00) (Fotoğraflı)

8- Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun yarıştığı Dünya Superbike Şampiyonası ve Can Öncü'nün yarıştığı Dünya Supersport Şampiyonası'nın Endonezya'da düzenlenen sezonun 11. ayak mücadelesinde ikinci yarışlar yapılacak.

(Batı Nusa Tenggara) (Fotoğraflı)

9- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 21. ayak yarışı Brezilya'da gerçekleştirilecek.

(Sao Paulo/21.00) (Fotoğraflı)

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