Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kastamonu'nun "Bozkurt, Abana, Cide ve İnebolu ilçelerine Doğal Gaz Verme Töreni"ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılacak.
(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TR Düşünce Kulübü yönetimi ile kahvaltıda bir araya gelecek, STK temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleriyle buluşacak. Kılıçdaroğlu, Seyhan Belediyesi Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'ni ziyaret edecek, Çukurova Belediyesi Toplu Açılış Töreni ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın oğlu Mert Karalar ile Betül Özen’in nikah törenine iştirak edecek.
(Bursa/09.00-13.30/Adana/18.00-19.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları toplantısına katılacak, Valiliği, Yalova Belediyesini ziyaret edecek, önceki dönemler ve teşkilat mensuplarıyla Vefa Buluşması Yemeği'ne katılacak, Çınarcık Huzurevini ziyaret edecek, Gençlerle Buluşma programına iştirak edecek.
(Yalova/11.00-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Kültür Park'ta basın toplantısı düzenleyecek, Valiliği, Rize Belediyesini, TOKİ şantiyesini, AK Parti İl Başkanlığını ve esnafı ziyaret edecek, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesindeki "ÜNİAK Gençlik Buluşması" programına katılacak.
(Rize/09.30-19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kozan ve İmamoğlu ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak, Adana Balkan Türkleri Derneğini ziyaret edecek, Çukurova Belediyesi tarafından düzenlenecek açılış töreninin ardından Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın oğlunun düğün törenine iştirak edecek.
(Adana/12.30-19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bozkurt, Abana, İnebolu ve Cide İlçelerine Doğal Gaz Verme Töreni"ne katılacak.
(Kastamonu/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Iğdır Toplu Açılış Töreni'ne ve 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları Programı'na iştirak edecek.
(Iğdır/11.00-12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Et ve Süt Kurumunu ziyaret edecek ve fabrikada incelemelerde bulunacak, basın toplantısı yapacak, Tarım Sektörü Temsilcileri Buluşması ile Gençlik Buluşması etkinliklerine katılacak.
(Yozgat/10.30-20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından düzenlenen "Dijital Türkiye Blokzincir Hackathonu -DIGIATHON 2022 Yarışması" açılış programına iştirak edecek.
(İstanbul/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Düzce Depremi’nin 23. yılında saat 18.57’de Türkiye geneli ile KKTC'de yapılacak "Deprem Anı Ülke Tatbikatı" öncesinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) bilgilendirme programı düzenlenecek.
(Ankara/17.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'de 14. haftaya Demir Grup Sivasspor-HangiKredi Ümraniyespor, Fenerbahçe-Bitexen Giresunspor ve Medipol Başakşehir-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.
(Sivas/14.30/İstanbul/17.00/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Spor Toto 1. Lig'de 13. hafta başlayacak; Pendikspor-Bodrumspor, Erzurumspor FK-Adanaspor ve Dyorex Boluspor-Yeni Malatyaspor maçları yapılacak.
(İstanbul/13.30/Erzurum/16.00/Bolu/19.00) (Fotoğraflı)
3- TFF 3. Lig gruplarında 11. hafta toplam 8 maçla başlayacak.
4- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftası başlayacak; Fenerbahçe Alagöz Holding-Melikgazi Kayseri Basketbol, Emlak Konut-Antalya Toroslar Basketbol, Rize Belediyesi-Çankaya Üniversitesi maçları yapılacak.
(İstanbul/14.00/16.00/Rize/15.00) (Fotoğraflı)
5- AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 8. haftası başlayacak; TÜRŞAD-Altekma, Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ-Ziraat Bankkart, Tokat Belediye Plevne-Fenerbahçe HDI Sigorta, Arkas Spor-Cizre Belediyespor, Spor Toto-Develi Belediyespor ve Galatasaray HDI Sigorta-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.
(Bitlis/13.00/Bursa/15.00/Tokat/15.30/İzmir/Ankara/İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)
6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 4. haftası Kuzeyboru-Çukurova Belediyesi Adana Demirspor maçıyla başlayacak.
(Aksaray/17.00) (Fotoğraflı)
7- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 8. haftası başlayacak, 5 maç yapılacak.
8- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Brezilya'daki 21. ayağı Sao Paulo Grand Prix'sinin sprint yarışı gerçekleştirilecek.
(Sao Paulo/22.30) (Fotoğraflı)
9- Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun yarıştığı Dünya Superbike Şampiyonası'nın ve Can Öncü'nün yarıştığı Dünya Supersport Şampiyonası'nın Endonezya'da düzenlenen sezonun 11. ayak mücadelesinde sıralama turları ve ilk yarışlar yapılacak.
(Batı Nusa Tenggara) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.