Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ebedi Şehir'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Devlet ve Hükümet Başkanları 9. Zirvesi ile Nişan Takdim Töreni'ne katılacak, Registan Meydanı'nı ziyaret edecek, ağaç dikme töreni ve resmi öğle yemeğine iştirak edecek.
(Semerkant) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Atatürk Orman Çiftliği Millet Ormanı'nda Milli Ağaçlandırma Günü Programı'na katılacak.
(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İnegöl'de kanaat önderleri ile bir araya gelecek, Bursa Sanayiciler ve İş Dünyası Buluşmasına katılacak.
(Bursa/16.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası Heyeti, STK'ler ve İş Dünyası Toplantısı'na katılacak, ziyaretlerde bulunacak.
(Uşak/10.00-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bütçesi ele alınacak.
(TBMM/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Atatürk Orman Çiftliği Millet Ormanı'nda Milli Ağaçlandırma Günü Programı'na katılacak.
(Ankara/09.30)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı sanayi üretim, ciro ve perakende satış endekslerini duyuracak.
(Ankara/10.00)
SPOR
1- A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu'ndaki üçüncü maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda Belçika'yı konuk edecek.
(İstanbul/21.00) (Fotoğraflı)
2- Spor Toto Süper Lig'de 14'üncü ve 2022 Dünya Kupası öncesi son hafta mücadelesi, Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor ve MKE Ankaragücü-Trabzonspor maçlarıyla başlayacak.
(Antalya/Ankara/20.00) (Fotoğraflı)
3- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kurası, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çekilecek.
(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Başkan Ahmet Ağaoğlu, yöneticiler, futbol takımı teknik direktörü Abdullah Avcı ve takım kaptanı Uğurcan Çakır'dan oluşan Trabzonspor Kulübü heyeti, Büyük Önder Atatürk'ün vefatının 84'ncü yıl dönümü kapsamında Anıtkabir'i ziyaret edecek.
(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Brezilya'da düzenlenen 21. ayak mücadelesinde sıralama turları yapılacak.
(Sao Paulo/22.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.