Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hilton Bosphorus Hotel'de 8. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve Tıp Tarihine/Ortak Geçmişe Vefa Ödül Töreni ile Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sergi Salonu'nda İlçe Müftüleri İstişare Toplantısı'na katılacak.
Erdoğan, parti genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.
(İstanbul/11.00/Ankara/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliği ziyaret edecek, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na, Büyükşehir Belediye Başkanlığı KODELİ Projesi Tanıtımı'na ve 2022-2023 Yılı Eğitim Öğretim Toplantısı'na katılacak.
(Kocaeli/11.00-15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığının 2023 yılı bütçesi görüşülecek.
(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "2. Finansın Geleceği Zirvesi Programı"na iştirak edecek.
(İstanbul/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tuzla Belediyesi Teknoloji Merkezi Açılış Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Lojistik, Mobilite ve Dijitalleşme Ekseninde Türkiye'nin Ulaşım Vizyonu Konferansı ve Bandırma Farklı Seviyeli Kavşağı Açılış Töreni'ne katılacak, Valilik, Belediye ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Balıkesir Kuzey-Batı Çevre Yolu Temel Atma Töreni'ne iştirak edecek.
(Balıkesir/09.30-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde düzenlenecek "Anayasa Mahkemesinin Temel Hakların Korunmasındaki Rolü" konulu panele katılacak.
(Rize/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kızılcahamam Eliz Otel'de düzenlenecek "4. İlçe Müftüleri Kongresi"ne iştirak edecek.
(Ankara/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İpek Yolu Sosyal Tesisleri'nde "Şehir Buluşmaları Basın Toplantısı"na katılacak, Valiliği ve esnafı ziyaret edecek, STK temsilcileri ve turizmcilerle bir araya gelecek, Erzincan Müzesi ile Yeni Kütüphane'de incelemelerde bulunacak.
(Erzincan/13.00-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta Medipol Başakşehir-Bitexen Giresunspor, Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor maçlarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/Sivas/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasının son maçında Gençlerbirliği, Manisa FK'yi konuk edecek.
(Ankara/20.00) (Fotoğraflı)
3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftası Fenerbahçe Beko-Pınar Karşıyaka maçıyla tamamlanacak.
(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)
4- Hentbol Erkekler EHF Kupası 2. tur rövanşında Beykoz Belediyespor deplasmanda İsveç'in Alingsas takımıyla karşılaşacak.
(Alingsas/20.00)
5- 2022 Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası, İngiltere'de sürüyor. Milli sporcular elemelerde mücadele verecek.
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