Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Çevre Yolu, TOKİ 1525 konut, 17 iş yeri, bir cami, büyükşehir yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine ve İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye Programı'na katılacak.
(Diyarbakır/14.00/15.00)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas STK, kanaat önderleri ve muhtarlar buluşmasına iştirak edecek, Bahadın Belediyesine ve Bahadın Yaşlanma Merkezine ziyarette bulunacak, Yozgat STK, kanaat önderleri ve muhtarlar buluşmasında yer alacak.
(Sivas/09.00/Yozgat/13.00/13.30/15.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantıları kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda miting yapacak.
(Manisa/17.00)
2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, partisinin genel merkezinde "Amasra Maden Faciası Raporu" ile ilgili basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/13.00)
3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Sivas'ta yapılan Belediye Başkanları Çalıştayı'nın sonuç bildirisini açıklayacak.
(Sivas/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Diyarbakır Güneybatı Çevre Yolu Açılış Töreni'ne katılacak.
(Diyarbakır/13.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Çin Komünist Partisinin yeni seçilen Merkez Komitesi ilk toplantısını yapacak, Genel Sekreter ve Daimi Komite üyeleri basının karşısına çıkacak.
(Pekin)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasına Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor, Galatasaray-Corendon Alanyaspor, Adana Demirspor-Arabam.com Konyaspor maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/14.30/20.00/Adana/17.00)
2- Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında Bodrumspor-Beyçimento Bandırmaspor, Yeni Malatyaspor-Göztepe, Yılport Samsunspor-Dyorex Boluspor maçları yapılacak.
(Muğla/13.30/Malatya/16.00/Samsun/19.00)
3- TFF 2. Lig gruplarında 11. hafta, TFF 3. Lig gruplarında 8. hafta maçları oynanacak.
4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasına AYOS Konyaspor Basketbol-Gaziantep Basketbol, Darüşşafaka-Aliağa Petkimspor, Frutti Extra Bursaspor-Anadolu Efes maçlarıyla devam edilecek.
(Konya/13.00/İstanbul/15.30/Bursa/18.00)
5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftası Melikgazi Kayseri Basketbol-Rize Belediyesi ve BOTAŞ-Fenerbahçe Alagöz Holding maçlarıyla tamamlanacak.
(Kayseri/15.00/Ankara/17.00)
6- AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de grup maçları tamamlanacak, A Grubu'nda Sigorta Shop-Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Eczacıbaşı Dynavit-Kuzeyboru, B Grubu'nda Bolu Belediyespor-İlbank, Türk Hava Yolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor ve C Grubu'nda Galatasaray HDI Sigorta-PTT ve Sarıyer Belediyespor-Nilüfer Belediyespor maçları yapılacak.
(Ankara/14.00/16.30/Bursa/13.00/15.30/İzmir/13.00/15.30)
7- Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 6. haftasında Kastamonu Belediyespor, Danimarka'nın Esbjerg takımını konuk edecek.
(Kastamonu/15.00) (Fotoğraflı)
8- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 19. ayak mücadelesi ABD Grand Prix'inde sıralama turları ve yarış yapılacak.
(Austin/01.00/22.00) (Fotoğraflı)
9- Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın 10. ayağında Arjantin'de sıralama turu ve ikinci yarışa çıkacak.
- Dünya Supersport Şampiyonası'nda yer alan Can Öncü de Arjantin'de ikinci yarışta mücadele verecek.
(San Juan/18.00/21.00/19.30)
10- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 19. ayak mücadelesi Malezya'da yapılacak.
(Sepang/10.00)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.