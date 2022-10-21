Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda "Blokzincir İstanbul" programına katılacak, Dolmabahçe Ofisi'nde Uluslararası Emek ve Dayanışma Kongresi'nin katılımcı konfederasyon başkanlarını kabul edecek, Mecidiye Kasrı'nda İslam İşbirliği Teşkilatı 12. Enformasyon Bakanları Toplantısı'na iştirak edecek.
(İstanbul/14.00/16.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, INCSOS VIII. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi ve ICASEM IV. Uygulamalı Bilimler, Mühendislik Kongresi ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Akademik Yılı ve Yaşar Kaptan Çebi Sporcu Misafirhanesi'nin açılış törenlerine katılacak.
(Tekirdağ/14.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kapatılan Tekel fabrikası önünde basın açıklaması yapacak, Koyulhisar esnafıyla buluşacak, Kelkit Bölgesi STK, Kanaat Önderleri ve Muhtarlar Buluşması'na katılacak, Zara'da vatandaşlarla bir araya gelecek.
(Tokat/11.00/Sivas/13.00/14.30/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları Toplantısı'na katılacak, Valilik ve Belediyeyi ziyaret edecek, kadın usta öğreticiler ve öğrencileri ile görüşecek.
(Muş/10.15-14.05) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Mesleki Eğitim Merkezleri İş Birliği Protokolü imza törenine iştirak edecek.
(Ankara/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" kapsamında AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen programa katılacak, Valiliği ziyaret edecek, şehit ve gazi aileleriyle bir araya gelecek.
(Edirne/11.00/12.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, partisinin Belediye Başkanları Çalıştayı'na ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.
(Sivas/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin sunumunu yapacak.
(TBMM/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Erişilebilir Bilim Projesi" açılış programına iştirak edecek.
(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Besicilik Projesi Tanıtım Lansmanı'na katılacak, tarım sektörü temsilcileri ile toplantı yapacak.
(Erzurum/15.00/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek belediye başkanları ve teşkilat üyeleriyle bir araya gelecek, "İlk Oyum AK Parti'ye, İlk Oyum Erdoğan'a" temalı gençlik buluşmasına katılacak.
(Sakarya/16.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- TÜİK, ekim ayı tüketici güven endeksini, ağustos ayı tarımsal girdi fiyat endeksini, ikinci çeyrek hane halkı yurt içi turizm istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
5- TOBB eylülde kurulan ve kapanan şirketlere ilişkin istatistikleri yayımlayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- AB Liderler Zirvesi'nin ikinci gün oturumları yapılacak.
(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağındaki patlamaya ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, basın toplantısı yapacak, STK temsilcileriyle buluşacak, Kütahya Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda antrenörlerle bir araya gelecek. Esnaf ziyareti gerçekleştirecek Kasapoğlu, amatör spor kulüpleri yetkilileriyle görüşecek, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinin yeni rektörlük binası açılışına katılacak ve Valiliği ziyaret edecek.
(Kütahya/11.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta mücadelesi Fraport TAV Antalyaspor-İstanbulspor maçıyla başlayacak.
(Antalya/20.00) (Fotoğraflı)
3- Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasının açılış maçında Eyüpspor, Sakaryaspor'u konuk edecek.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
4- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Anadolu Efes, Almanya'nın ALBA Berlin takımıyla karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)
5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftası Pınar Karşıyaka-TOFAŞ maçıyla başlayacak.
(İzmir/19.00) (Fotoğraflı)
6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 5. haftasının ilk maçında Halkbank ile Arkas Spor karşılaşacak.
(Ankara/20.00) (Fotoğraflı)
7- AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de grup maçları başlayacak.
- A Grubu'nda Kuzeyboru-Sigorta Shop, Eczacıbaşı Dynavit-Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, B Grubu'nda Türk Hava Yolları-İlbank, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Bolu Belediyespor, C Grubu'nda Galatasaray HDI Sigorta-Nilüfer Belediyespor ve PTT-Sarıyer Belediyespor maçları yapılacak.
(Ankara/14.00/17.00/Bursa/14.00/16.30/İzmir/14.00/16.30) (Fotoğraflı)
8- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 5. haftası tek maçla başlayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.