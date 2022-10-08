Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuva-yı Milliye Meydanı'nda düzenlenen "Balıkesir OSB, Çamlık Millet Bahçesi, Ardıçtepe Barajı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni"ne katılacak.
(Balıkesir/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Yerel ve Ulusal Basınla Toplantı" programına katılacak, fabrika ziyaretinde bulunarak kadın çalışanlarla bir araya gelecek.
(Karaman/11.00/12.40) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "TOKİ Altındağ Cinderesi Kentsel Dönüşüm Kura Çekiliş Töreni"ne iştirak edecek.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde düzenlenecek Siyaset ve Liderlik Okulu 18. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katılacak.
(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Gebze İlçe Başkanlığını ve Gebze Belediyesini ziyaret edecek, tapu teslim törenine katılacak, partisinin Gebze İlçe Başkanlığı Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.
(Kocaeli/16.00/16.30/17.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, parti genel merkezinde "Yaşlılara Yönelik Sosyal Politikalar Çalıştayı"na katılacak.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Siirt'te Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını, Batman'da Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığı ziyaret edecek.
(Siirt/12.30/13.30/Batman/16.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları Programı'na katılacak, Valilik, Beledı̇ye Başkanlığı ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.
(Kırıkkale/09.00-15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Toplu Açılış Töreni'ne iştirak edecek.
(Balıkesir/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan sergiler ile Sur Çocuk Şenliği Atölyelerini gezecek, Fotomaraton Diyarbakır etkinliğini başlatacak, Gökyüzü Gündüz Gözlemleri ile Fatih Çıtlak'la Okuma Dersleri ve Devran Gösterisi, Türkçe/Kürtçe Mevlid ve Grup Tillo konseri, Nihat Hatipoğlu'yla söyleşi ve müziksiz ilahi dinletisine katılacak, 4 Ayaklı Minare'yi ziyaret edecek, Sur Kültür Yolu Festivali'nin gala programına iştirak edecek, "Münaşaka" adlı tek kişilik gösteriyi izleyecek.
(Diyarbakır/11.00-20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nın 2. tur F Grubu'ndaki son maçında Polonya'da Sırbistan'la karşı karşıya gelecek.
(Lodz/18.30) (Fotoğraflı)
2- Spor Toto Süper Lig'de 9. haftaya İstanbulspor-MKE Ankaragücü, Fraport TAV Antalyaspor-Arabam.com Konyaspor ve Bitexen Giresunspor-Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/14.30/Antalya/17.00/Giresun/20.00) (Fotoğraflı)
3- Spor Toto 1. Lig’in 8. haftasında Bodrumspor-Sakaryaspor, Ankara Keçiörengücü-Boluspor, Eyüpspor-Manisa FK ve Yılport Samsunspor-Gençlerbirliği maçları yapılacak.
(Muğla/Ankara/13.30/İstanbul/Samsun/19.00) (Fotoğraflı)
4- TFF 3. Lig gruplarında 6. hafta mücadelesi toplam 7 maçla başlayacak.
5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 2. hafta mücadelesi Galatasaray Nef-Pınar Karşıyaka, AYOS Konyaspor Basketbol-TOFAŞ ve Frutti Extra Bursaspor-Türk Telekom maçlarıyla sürecek.
(İstanbul/13.00/Konya/15.30/Bursa/18.00) (Fotoğraflı)
- Misli.com Türkiye Basketbol Ligi’nde yeni sezonun ilk haftasına 3 maçla devam edilecek.
6- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonu başlayacak; Antalya 07 Basketbol-Galatasaray Çağdaş Faktoring, BOTAŞ-OGM Ormanspor, Nesibe Aydın-Çankaya Üniversitesi ve Emlak Konut-Rize Belediyesi maçları yapılacak.
(Antalya/13.30/Ankara/14.00/15.00/İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)
7- AXA Sigorta Efeler Ligi’nde 3. hafta başlayacak; Cizre Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe HDI Sigorta-Develi Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta, Ziraat Bankkart-TÜRŞAD, Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ-Arkas Spor, Altekma-Tokat Belediye Plevne maçları oynanacak.
(Şırnak/13.00/İstanbul/Hatay/Ankara/14.00/Bursa/15.00/İzmir/16.00) (Fotoğraflı)
8- Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki dördüncü maçında Kastamonu Belediyespor, deplasmanda Norveç'in Storhamar Hentbol Elit takımıyla karşılaşacak.
(Hamar/19.00)
9- 2022 Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası mücadelesi Türkiye'nin ev sahipliğinde elemelerle devam edecek.
(Mersin) (Fotoğraflı)
10- Milli motosikletçilerden Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın; Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu da Dünya Supersport Şampiyonası'nın Portekiz'deki 9. ayağında sıralama turu ve ilk yarışlara çıkacak.
(Portimao)
11- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Japonya'daki sezonun 18. ayak mücadelesinin sıralama turları yapılacak.
(Suzuka/09.00) (Fotoğraflı) Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.