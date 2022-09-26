Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Valilik ve Belediyeyi ziyaret edecek, Kastamonu Üniversitesi 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak.
(Kastamonu/10.45/11.20/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'da ziyaretlerde bulunacak, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile görüşecek.
(Konya/11.00/Ankara/15.00/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ersin Nazif Gürdoğan Anadolu Lisesi açılış programına katılacak.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Recep Akdağ, Litvanya Parlamentosu üyelerinden oluşan heyeti kabul edecek.
(TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TechAnkara Proje Pazarı" etkinliğine katılacak.
(Ankara/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Yeni Nesil İhracat Destekleri ile Prefinansman Modeli Lansmanı ve Prefinansman Modeli Protokolü İmza Töreni"ne iştirak edecek.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile eylül ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
4- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini duyuracak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya Ulusal Basın Kulübü'nde basın toplantısı düzenleyecek.
(Tokyo) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Satranç Engel Tanımaz" projesinin lansmanına ve Yunus Emre anısına hazırlanan "Gönüller Yapmaya Geldik" isimli albümün gala gecesine katılacak, "Haktan Gelen Şerbeti" şiirini canlı seslendirecek.
(Ankara/11.00/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Beşiktaşlı futbolcular Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan ve Kerem Atakan Kesgin, Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.
(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 3. haftası Beşiktaş Yurtbay Seramik-Spor Toto maçıyla tamamlanacak.
(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)
4- Basketbolda Erkekler Federasyon Kupası'nda 3 takımın kafilesinde yaşanan gıda zehirlenmesi dolayısıyla ertelenen Çağdaş Bodrumspor-Samsunspor, Fenerbahçe Koleji DS Energy-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor ve Arkan Gemlik Basketbol-Final Spor maçları yapılacak.
(Ankara/13.30/15.45/18.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.