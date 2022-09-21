Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SETA tarafından düzenlenen ABD'li bazı düşünce kuruluşu temsilcileriyle Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılacak, ABD Başkanı Joe Biden ve eşinin BM Genel Kurulu'na katılan heyet başkanları ve eşleri onuruna vereceği resepsiyona iştirak edecek, ABD'li önde gelen iş insanlarını kabul edecek.
(New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çankaya ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunacak.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk savunma sanayisi şirketlerinin de ürünlerini tanıtacağı Güney Afrika'daki Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı AAD 2022'ye katılacak.
(Pretorya) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- ABD Merkez Bankası (Fed), faiz kararını açıklayacak.
(Washington/21.00)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2019-2021 dönemi hayat tablolarını ve temmuz ayı tarımsal girdi fiyat endeksi verilerini duyuracak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- BM 77. Genel Kurulu görüşmeleri ABD'nin New York kentinde devam edecek.
(New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Voleybol Erkekler Balkan Kupası'ndaki ikinci maçında Cizre Belediyespor, Kosova'nın KV Peja takımıyla karşılaşacak.
(Şırnak/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta perşembe günü Lüksemburg'u konuk edecek A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz ve bir futbolcu TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; takım son çalışmasını tesislerde yapacak.
- Lüksemburg Teknik Direktörü Luc Holtz ve bir futbolcu, karşılaşmanın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında Türkiye maçına ilişkin soruları cevaplayacak; takım son antrenmana statta çıkacak.
(İstanbul/15.45/16.30/18.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.