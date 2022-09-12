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Bakan Özer, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'nda konuşuyor Bakan Çavuşoğlu, "Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana Sempozyumu"nun açılışında konuşuyor.
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip   | 12.09.2022
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi'nde 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programına katılacak, AK Parti Genel Merkezi'nde MKYK Toplantısına başkanlık edecek. 

(İstanbul/11.00/Ankara/16.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Pendik (Tavşantepe) - Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nda gerçekleştirilecek test sürüşüne katılacak.

(İstanbul/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin dış ticaret ve inşaat maliyet endeksleri ile iş gücü istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Mücadelede Son Kale Haymana Etkinliği'nin, "Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana Sempozyumu" açılışında konuşacak.

(Ankara/09.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 60 kiloda Kerem Kamal, 130 kiloda Rıza Kayaalp; kadınlar 55 kiloda Elvira Kamaloğlu, 62 kiloda Yağmur Çakmak mindere çıkacak. Grekoromen stil 63 (Ahmet Uyar), 67 (Murat Fırat), 82 (Burhan Akbudak) ve 97 (Metehan Başar) kilolarda finaller yapılacak.

(Belgrad) (Fotoğraflı)

2- Spor Toto Süper Lig'de 6. hafta mücadelesi, Beşiktaş-Medipol Başakşehir ve Adana Demirspor-Trabzonspor maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/19.00/Adana/21.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Spor Toto 1. Lig'de 5. hafta mücadelesinin son maçında Altınordu, Pendikspor'u konuk edecek.

(İzmir/20.00) (Fotoğraflı)

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