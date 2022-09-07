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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip   | 07.09.2022
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi karşılamanın ardından Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile baş başa ve heyetler arası görüşme yapacak, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

- Türkiye-Sırbistan İş Forumu'na katılacak Erdoğan, Vucic tarafından onuruna verilecek resmi öğle yemeğine iştirak edecek, Belgrad Kulesi'ni ziyaretinin ardından Hırvatistan'a hareket edecek.

(Belgrad) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsveç Parlamentosu Başkanı Andreas Norlen ve Finlandiya Parlamentosu Başkanı Matti Vanhanen ile çevrim içi görüşme gerçekleştirecek.

(TBMM/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Yeni Balık Hali ve Başkent İlçeler Terminali açılış törenine katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Şişli, Beyoğlu ve Fatih'te esnaf ziyareti yapacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılı kültürel miras istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Pakistan'da muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketlerine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Karaçi) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB Yurtları 2022- 2023 eğitim öğretim yılı yurt yerleştirme sonuçlarına ilişkin Cebeci Site Yurdu'nda açıklamalarda bulunacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki beşinci ve son maçında, İspanya ile karşı karşıya gelecek.

(Tiflis/14.30) (Fotoğraflı)

3- Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve takımdan bir futbolcu, perşembe günü UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda iç sahada Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla yapacakları maça ilişkin Ülker Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; takım son çalışmasını tesislerde yapacak.

- Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve takımdan bir futbolcu, statta düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; Ukrayna ekibi son idmanına çıkacak.

(İstanbul/12.00/17.30/18.30/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve takımdan bir futbolcu, perşembe günü UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda deplasmanda Macaristan'ın Ferencvaros takımıyla yapacakları maça ilişkin Groupama Arena'da düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; bordo-mavili ekip son çalışmasını da statta yapacak.

(Budapeşte/20.30/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve takımdan bir futbolcu, perşembe günü UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nda iç sahada Çekya'nın Slavia Prag takımıyla yapacakları maça ilişkin Sivas 4 Eylül Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; takım son çalışmasını yapacak.

- Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky, statta düzenlenecek basın toplantısında soruları yanıtlayacak; Çek ekip son çalışmasına çıkacak.

(Sivas/12.00/17.00/17.30/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer ve takımdan bir futbolcu, perşembe günü UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nda İskoçya'nın Hearts takımıyla deplasmanda yapacakları maça ilişkin Tynecastle Park'ta düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; takım son çalışmasına çıkacak.

- Hearts Teknik Direktörü Robbie Neilson ve takımdan bir futbolcu, statta düzenlenecek basın toplantısında Medipol Başakşehir maçına ilişkin soruları cevaplayacak.

(Edinburgh/19.15/20.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- ABD Açık Tenis Turnuvası'nda ana tablo maçları sürüyor. (Fotoğraflı)

(New York)

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