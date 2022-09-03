Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda TEKNOFEST 2022'ye katılacak, Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda AK Parti Samsun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.
(Samsun/15.00/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Andırın'da "Ailemizin Çınarları Festivali"ne katılacak.
(Kahramanmaraş/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valilik ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.
(Sivas/13.00/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- FIBA 2022 Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın Gürcistan'da düzenlenen A Grubu mücadelesinde Türkiye, ikinci maçında Bulgaristan ile karşılaşacak.
(Tiflis/17.15) (Fotoğraflı)
2- A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 Dünya Kupası Elemeleri H Grubu'ndaki 9. maçında Almanya ile karşı karşıya gelecek.
(Bursa/15.45) (Fotoğraflı)
3- Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasına, Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük, Bitexen Giresunspor-Arabam.com Konyaspor, Medipol Başakşehir-Corendon Alanyaspor ve Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor maçlarıyla devam edilecek.
(Sivas/19.15/Giresun/21.45/İstanbul/19.15/21.45) (Fotoğraflı)
4- Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında Tuzlaspor-Erzurumspor FK, Bodrumspor-Eyüpspor ve Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor maçları yapılacak.
(İstanbul/16.30/Muğla/17.00/Malatya/20.00) (Fotoğraflı)
5- TFF 2. Lig'de 2. hafta, Beyaz ve Kırmızı Gruplarda yapılacak toplam 3 maçla başlayacak.
6- TFF 3. Lig'de 2022-2023 sezonu başlayacak; 1, 2 ve 3. gruplarda toplam 9 maç yapılacak.
7- FIM Dünya Motokros Şampiyonası'nın final etabı "MXGP of Türkiye" başlayacak.
(Afyonkarahisar) (Fotoğraflı-Görüntülü)
8- ABD Açık Tenis Turnuvası'nda ana tablo maçları sürüyor.
(New York) (Fotoğraflı)
9- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 15. ayağı Hollanda Grand Prix'inin sıralama turları yapılacak.
(Zandvoort/16.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.