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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip   | 03.09.2022
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda TEKNOFEST 2022'ye katılacak, Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda AK Parti Samsun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Samsun/15.00/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Andırın'da "Ailemizin Çınarları Festivali"ne katılacak.

(Kahramanmaraş/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valilik ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

(Sivas/13.00/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- FIBA 2022 Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın Gürcistan'da düzenlenen A Grubu mücadelesinde Türkiye, ikinci maçında Bulgaristan ile karşılaşacak.

(Tiflis/17.15) (Fotoğraflı)

2- A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 Dünya Kupası Elemeleri H Grubu'ndaki 9. maçında Almanya ile karşı karşıya gelecek.

(Bursa/15.45) (Fotoğraflı)

3- Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasına, Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük, Bitexen Giresunspor-Arabam.com Konyaspor, Medipol Başakşehir-Corendon Alanyaspor ve Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor maçlarıyla devam edilecek.

(Sivas/19.15/Giresun/21.45/İstanbul/19.15/21.45) (Fotoğraflı)

4- Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında Tuzlaspor-Erzurumspor FK, Bodrumspor-Eyüpspor ve Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor maçları yapılacak.

(İstanbul/16.30/Muğla/17.00/Malatya/20.00) (Fotoğraflı)

5- TFF 2. Lig'de 2. hafta, Beyaz ve Kırmızı Gruplarda yapılacak toplam 3 maçla başlayacak.

6- TFF 3. Lig'de 2022-2023 sezonu başlayacak; 1, 2 ve 3. gruplarda toplam 9 maç yapılacak.

7- FIM Dünya Motokros Şampiyonası'nın final etabı "MXGP of Türkiye" başlayacak.

(Afyonkarahisar) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- ABD Açık Tenis Turnuvası'nda ana tablo maçları sürüyor.

(New York) (Fotoğraflı)

9- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 15. ayağı Hollanda Grand Prix'inin sıralama turları yapılacak.

(Zandvoort/16.00) (Fotoğraflı)

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