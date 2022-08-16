Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah'ı resmi törenle karşılayacak, baş başa görüşmenin ardından resmi akşam yemeği verecek.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Devlet Nişanı Tevcih Töreni'ne katılacak.
(Ankara/17.00/17.15/18.30/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tarihi Beştaşlar mesire alanını ziyaret edecek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi KİPTAŞ Projesi Lansmanı'na iştirak edecek, Hacı Bektaş Veli Türbesi ziyaretinin ardından Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri programına katılacak.
(Nevşehir/18.00/18.30/19.10/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek "Aile Tarihinden Belgeler Kitabı Tanıtımı ve Aile Fotoğrafları Sergisi"ne iştirak edecek.
(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmara Bölgesi'nde Deprem Araştırmaları Sempozyumu ile Sivil Toplum Kuruluşları Akreditasyon ve 500 Destek AFAD Gönüllüsüne Sertifika Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/10.00/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Patentle Türkiye - 1. Ulusal Liseler Patent ve Faydalı Model Yarışması Ödül Töreni'ne iştirak edecek.
(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TÜİK, temmuz ayı konut satış istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
3- Hazine ve Maliye Bakanlığı TÜFE'ye endeksli, 6 ayda bir kupon ödemeli, 10 yıl vadeli tahvil ihraç edecek; 6 ayda bir kira ödemeli, 10 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/11.40) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5. İslami Dayanışma Oyunları müsabakalarını takip edecek ve ana basın merkezinde açıklamalarda bulunacak, Konya Kılıçaslan Meydanı'nda düzenlenecek "İz Bırakan Ezgiler" konserini izleyecek.
(Konya/09.00/11.00/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda çeşitli branşlarda müsabakalara devam edilecek.
(Konya) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk maçları başlayacak; Trabzonspor, Danimarka'nın Kopenhag takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.
(Kopenhag/22.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.