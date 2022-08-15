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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

15.08.2022
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak, ATO Congresium'da AK Parti 21. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na iştirak edecek.

(Ankara/14.00/19.00)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hasan Celal Güzel Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki "Prof. Dr. Erol Göka Kütüphanesi"nin açılışını yapacak.

(Ankara /11.00)

EKONOMİ

1- Türkiye İstatistik Kurumu, yılın ikinci çeyreğine ilişkin iş gücü istatistiklerini, temmuz ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verilerini ve haziran ayı ücretli çalışan istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuz ayı merkezi yönetim bütçe denge tablosunu açıklayacak.

(Ankara/11.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 10 yıl (3542 gün) vadeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.

(Ankara)

SPOR

1- 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda çeşitli branşlarda müsabakalara devam edilecek.

(Konya)

2- Spor Toto Süper Lig'de 2. hafta Arabam.com Konyaspor-Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa-Fenerbahçe maçlarıyla tamamlanacak.

(Konya/19.15/İstanbul/21.45)

3- Spor Toto 1. Lig'de ilk hafta mücadelesi Adanaspor-Tuzlaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Pendikspor maçlarıyla sona erecek.

(Adana/19.00/Erzurum/21.00)

4- UEFA Şampiyonlar Ligi'nin play-off turu ilk maçında salı günü deplasmanda Danimarka'ın Kopenhag takımıyla karşılaşacak Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ve oyuncu Andreas Cornelius, maçın oynanacağı Parken Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak. Bordo-mavili takım, son çalışmasını yine statta yapacak.

(Kopenhag/20.30/21.00)

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