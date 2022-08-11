Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde DSİ tarafından yapımı tamamlanan 34 hidroelektrik santralinin açılış törenine katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.
(Ankara/14.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Bürokrasinin Azaltılması ve Dijital Türkiye" toplantısı düzenlenecek.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çağlanur Uçar Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışına katılacak, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Sosyal Dayanışma Merkezi ile Karaağaç Sosyal Yaşam Merkezi'nin açılışlarını yapacak.
(Edirne/11.20-16.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Valiliği ziyaret edecek, il eğitim değerlendirme toplantısı ve 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı hazırlık toplantısı ile Hacıramazanlar Köy Yaşam Merkezi'nin açılışına katılacak, Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.
(Sakarya/11.00-15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kozaklı ve Avanos ilçeleri ile merkezde esnaf ziyaretinde bulunacak.
(Nevşehir/11.40/13.20/15.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kadirli-Osmaniye yol şantiyesinde inceleme yapıp basın açıklamasında bulunacak. Valilik ve Belediye Başkanlığının da aralarında bulunduğu çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek Karaismailoğlu, TCDD Toprakkale-Bahçe istasyonları arası tünel yapım şantiyesinde inceleme sonrası basın açıklaması yapacak.
(Osmaniye/11.00-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TCMB, haziran ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistikleri ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00/14.30)
3- TÜİK, haziran ayı dış ticaret endekslerini, kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini duyuracak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- 13. Büyükelçiler Konferansı sona eriyor
- Konferansa ev sahipliği yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kapanış dolayısıyla basın toplantısı düzenleyecek.
- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konferansa katılacak, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "İş Dünyasıyla Öğle Yemeği" programında büyükelçilere hitaben konuşma yapacak.
- Guatemala Dışişleri Bakanı Mario Adolfo Bucaro Flores, büyükelçilere hitap edecek.
(Ankara/17.30/14.15/15.30/12.15/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda çeşitli branşlarda müsabakalara devam edilecek.
(Konya) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. eleme turu rövanşında deplasmanda Çekya'nın Slovacko takımıyla karşı karşıya gelecek.
(Uherske Hradiste/20.00) (Fotoğraflı)
3- UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 3. eleme turu rövanş mücadelelerinde Arabam.com Konyaspor, Lihtenştayn'ın Vaduz takımını, Medipol Başakşehir de İzlanda'nın Breidablik ekibini konuk edecek.
(Konya/20.00/İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)
4- A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda Ukrayna ile karşılaşacak.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
5- Voleybolda Kadınlar 1. Ligi, Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Ligi, AXA Sigorta Efeler Ligi ve Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu kura çekimleri yapılacak.
(11.00-14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.