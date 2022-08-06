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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip   | 06.08.2022
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Pazaryeri, Söğüt ve Gölpazarı ilçesinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirecek, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret edecek.

(Bilecik/11.20-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ile abluka altındaki Gazze Şeridi arasında yaşanan gerilime ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftasına Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK ve Beşiktaş-Yukatel Kayserispor maçlarıyla devam edilecek.

(Sivas/19.15/İstanbul/21.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Azerbaycan'la karşılaşacak.

(Bakü/17.00) (Fotoğraflı)

3- FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, yarı finalde Slovenya ile karşı karşıya gelecek.

(İzmir/20.30) (Fotoğraflı)

4- Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda pist bisikletinde yarışlar sürecek.

(Konya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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