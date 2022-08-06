Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Pazaryeri, Söğüt ve Gölpazarı ilçesinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirecek, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret edecek.
(Bilecik/11.20-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail ile abluka altındaki Gazze Şeridi arasında yaşanan gerilime ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Gazze) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftasına Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK ve Beşiktaş-Yukatel Kayserispor maçlarıyla devam edilecek.
(Sivas/19.15/İstanbul/21.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Azerbaycan'la karşılaşacak.
(Bakü/17.00) (Fotoğraflı)
3- FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, yarı finalde Slovenya ile karşı karşıya gelecek.
(İzmir/20.30) (Fotoğraflı)
4- Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda pist bisikletinde yarışlar sürecek.
(Konya) (Fotoğraflı-Görüntülü)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.