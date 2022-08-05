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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip   | 05.08.2022
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidecek

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sanatoryum Rus'ta bir araya gelecek.

- İki lider, baş başa gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye katılacak.

(Soçi) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Teknopark İstanbul'u ziyaret ederek incelemelerde bulunacak.

(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Akademi Buluşmaları - 2: Çocuk" programına iştirak edecek.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Silivri İlçe Başkanlığını ziyaret edecek, Silivri Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/15.30/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kadıköy'de Atatürk Fen Lisesindeki Erhan Afyoncu Kütüphanesi açılış programına iştirak edecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Armutlu ve Termal ilçesi ile kent merkezinde esnafı ziyaret edecek.

(Yalova/12.00/13.50/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanlığı temmuz ayı hazine nakit gerçekleşmelerini duyuracak.

(Ankara/17.30)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Büyükşehir Belediyesi Kent Ormanı'nda "Türkiye İzcilik Federasyonu İslam İzcileri Dostluk Kampı Açılış Töreni"ne katılacak, hutbe okuyup cuma namazı kıldıracak.

(Konya/12.00/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu başlayacak; sezonun açılış maçında İstanbulspor ile son şampiyon Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/21.00) (Fotoğraflı)

2- Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadeleler, pist bisikleti yarışmalarıyla Konya Olimpik Veledromu'nda başlayacak.

(Konya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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