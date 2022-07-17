Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Valiliğe ziyarette bulunacak, İl Danışma Programı'na ve Kapaklı Sosyal Hizmet Merkezi'nin açılışına iştirak edecek.
(Tekirdağ/15.30/16.30/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yozgat’ta ilk kez düzenlenen Uluslararası Rafting Türkiye Grand Prix'sine katılacak.
(Yozgat/12.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finali'nde Brezilya ile İtalya karşılaşacak.
-Türkiye, 3-4'üncülük maçında Sırbistan ile mücadele edecek.
(Ankara/15.00/18.30) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.