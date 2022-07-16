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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip   | 16.07.2022
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çekerek ilçesinde Bilim Merkezinin açılışına katılacak, Uluslararası Rafting Kulüpler Kupası açılış seremonisine iştirak edecek.

(Yozgat/12.30/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Osmaneli-Bursa-Bandırma-Balıkesir Hızlı Tren Hattı T04 Tüneli Işık Görme Töreni"ne katılacak.

(Bilecik/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finallerinde yarı final maçları yapılacak.

- Sırbistan ile Brezilya ve Türkiye ile İtalya karşı karşıya gelecek.

(Ankara/15.00/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, üçüncü hazırlık maçında Çekya ekibi Sigma Olomouc ile karşılaşacak.

(Hartberg/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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