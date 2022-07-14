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Muğla’nın Datça ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

14.07.2022
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara
EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin ciro, perakende satış ve sanayi üretim endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Datça ilçesindeki orman yangınını söndürme ve Çeşme ilçesinde makilik alandaki yangını soğutma çalışmaları takip ediliyor.

(Muğla/İzmir)

SPOR

1- 2022 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri sürüyor.

- Çeyrek final mücadelesinde İtalya-Çin ve Türkiye-Tayland müsabakaları oynanacak.

(Ankara/15.00/18.30)

2- Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ilk hazırlık maçında Macaristan temsilcisi MTK Budapeşte ile Slovenya Futbol Federasyonu Tesisleri'nde karşılaşacak.

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