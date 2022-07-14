Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin ciro, perakende satış ve sanayi üretim endekslerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
GÜNCEL
1- Datça ilçesindeki orman yangınını söndürme ve Çeşme ilçesinde makilik alandaki yangını soğutma çalışmaları takip ediliyor.
(Muğla/İzmir)
SPOR
1- 2022 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri sürüyor.
- Çeyrek final mücadelesinde İtalya-Çin ve Türkiye-Tayland müsabakaları oynanacak.
(Ankara/15.00/18.30)
2- Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ilk hazırlık maçında Macaristan temsilcisi MTK Budapeşte ile Slovenya Futbol Federasyonu Tesisleri'nde karşılaşacak.
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