Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Rumeli İskelesi bayramlaşma törenine katılacak, Tekirdağ Polisevi ve İl Jandarma Komutanlığını ziyaret edecek.
(Tekirdağ/14.00/15.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PEKOM Merter Polisevi'nde göçmenlerle bayramlaşacak ve AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı'ndaki bayramlaşmaya katılacak.
(İstanbul/11.00-13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arasında bayramlaşma ziyaretleri yapılacak.
(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Sri Lanka'da devam eden protesto gösterilerine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Türkiye'nin ev sahipliğinde 13-17 Temmuz'da düzenlenecek FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi Finalleri öncesinde A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, medya günü etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya gelecek.
(İstanbul/15.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Galatasaray ve Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da, Trabzonspor ise Slovenya'da sürdürüyor.
(Graz/Kufstein/Kranj) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Fenerbahçe, İngiltere Championship takımlarından Hull City ile Sakarya Atatürk Stadı'nda dostluk maçında karşı karşıya gelecek.
(Sakarya/21.30) (Fotoğraflı)
4- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, tek erkekler finaliyle tamamlanacak.
(Londra/16.00) (Fotoğraflı)
5- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. ayağı Avusturya Grand Prix'si yapılacak.
(Spielberg/16.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.