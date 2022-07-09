Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Kurban Bayramı kutlanıyor
- İslam dünyasında idrak edilen Kurban Bayramı'na ilişkin kutlama ve programlar izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya'da ziyaretlerde bulunacak.
(Konya/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Tokyo/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Yeni sezon öncesi kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdüren takımlardan Beşiktaş, Alman ekip Werder Bremen'le, Galatasaray ise Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
(Innsbruck/17.00/Graz/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da yaptığı kampla sürdürüyor.
(Kranj) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da tek kadınlar finalinde Tunuslu Ons Jabeur ile Kazakistan'dan Elena Rybakina karşılaşacak.
(Londra/16.00) (Fotoğraflı)
4- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. ayağı Avusturya Grand Prix'sinin sprint yarışı yapılacak.
(Spielberg/17.30) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.