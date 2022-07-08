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Hacı adayları Vakfe’ye durmak için Arafat’ta toplanıyor
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip   | 08.07.2022
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistikleri ile temmuz ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı dış ticaret endeksleri ile finansal yatırım araçlarının haziran ayı reel getiri oranlarını duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya'da G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak ve mevkidaşlarıyla ikili temaslarda bulunacak.

(Bali) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Arafat'ta Vakfe duası okuyacak.

(Mekke) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Beşiktaş ve Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da, Trabzonspor ise Slovenya'da sürdürüyor.

(Kufstein/Graz/Kranj) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da tek erkeklerde yarı final maçları yapılacak.

(Londra) (Fotoğraflı)

3- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. ayağı Avusturya Grand Prix'sinin sıralama turu yapılacak.

(Spielberg/18.00) (Fotoğraflı)

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