Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çocuk Hakları Sokağı'nın açılışını yapacak, Çocuk Buluşması programına katılacak.
(Çanakkale/15.00)
2 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, partisinin İl Danışma Meclisi toplantısına iştirak edecek.
(Rize/11.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, G33 Grubu Bakanlar Toplantısı, Resmi Açılış Oturumu ve Gayriresmi Heyet Başkanları Toplantısı ile Çok Taraflı Ticaret Sisteminin Karşılaştığı Zorluklar Oturumu'na katılacak; ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ve Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı Josef Sikela ile görüşecek.
(Cenevre)
2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 5. Etnospor Kültür Festivali'ne katılacak.
(İstanbul/16.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC'de temaslarda bulunacak.
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği güzergahta düzenlenen Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü’nün kapanış törenine katılacak.
(Kastamonu/17.30)
2- Dünya Etnospor Konfederasyonunun düzenlediği 5. Etnospor Kültür Festivali, Atatürk Havalimanı'nda tamamlanacak.
(İstanbul/11.00-20.00)
3- Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın 4. etabı, karışık bayrak yarışlarıyla sona erecek.
(Ankara/10.00)
4- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin finalinde Wulfz Fatih Karagümrük ile ALG Spor, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
(İzmir/21.00)
5- Misli.com Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisinin ikinci maçında Samsunspor ile Beysu Konyaspor Basketbol, Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda karşılaşacak.
(Samsun/16.00)
6- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 8. yarışı Azerbaycan Grand Prix'si yapılacak.
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