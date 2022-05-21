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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip   | 21.05.2022
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Adana Stadyumu'nda, AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "Bir Gençlik Şöleni"ne katılacak.

(Adana/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 19 Mayıs Stadyumu alanında MKE Ankaragücü Spor Kulübü'nün şampiyonluk kutlamasına iştirak edecek.

(Ankara/19.10) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe Miting Alanı'nda "Milletin Sesi" mitingine katılacak.

(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Uluslararası Kudüs ve Mescid-i Aksa Sempozyumu"nun açılışına iştirak edecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Mutfağı Haftası ve Güre Gastronomi Festivali Açılış Programı'na katılacak.

(Balıkesir/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 2021-2022 sezonu şampiyonu, Real Madrid-Anadolu Efes final maçıyla belli olacak; Barcelona ile Olympiakos ise üçüncülük mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

(Belgrad/20.00/17.00) (Fotoğraflı)

2- Spor Toto Süper Lig'de 38. ve son hafta mücadelesine Altay-Kasımpaşa, Demir Grup Sivasspor-Yukatel Kayserispor, Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(İzmir/Sivas/16.00/İstanbul/Malatya/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Spor Toto 1. Lig'de 38. ve lig etabının son hafta mücadelesi Ankara Keçiörengücü-MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği-Bereket Sigorta Ümraniyespor, Bursaspor-NasaDoge Menemenspor ve Kocaelispor-Adanaspor karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(Ankara/16.00/16.00/Bursa/Kocaeli/19.00) (Fotoğraflı)

4- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 21. hafta maçları yapılacak.

5- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 6. ayak yarışı İspanya Grand Prix'sinde sıralama turları yapılacak.

(Barcelona/17.00) (Fotoğraflı)

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