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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İstanbul’da Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler (PEMT'22) Toplantısı'nda konuşuyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda düzenlenen “Gençlik Bilişim Festivali”nde konuşuyor. Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşaklarında bulunan viyadüklerde yol yapım çalışması gerçekleştirileceği için İstanbul istikameti 20 Haziran'a kadar araç trafiğine kapatıldı -VTR
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

16.05.2022
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak.

- Erdoğan ve Tebbun, ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tebbun onuruna akşam yemeği verecek.

(Ankara/16.00/16.15/17.15/18.15/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan’da düzenlenecek Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (EİTPA) 3. Genel Konferansı’na katılmak üzere Bakü’ye gidecek.

- Şentop, Bakü'de Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile görüşecek, konferansa iştirak eden heyet başkanları onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak.

(Ankara/11.30/Bakü/19.00/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu ile Parti Meclisi toplantılarına başkanlık edecek.

(Ankara/11.00/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneğinin Geleceğin Destinasyonu Türkiye Programı'na iştirak edecek.

(İstanbul/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, BİLSEM'lerin Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi Atölye Tanıtım ve Açılış Programı'na katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler (PEMT'22) Toplantısı'na iştirak edecek.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde "Enflasyonla Mücadele Birlikten Berekete" Programı kapsamında konut ve temizlik sektörü temsilcileriyle bir araya gelecek.

(İstanbul/13.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Gençlik ve Bilişim Festivali"nin açılış programına katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak-mart dönemi iş gücü istatistiklerini, mart ayına ilişkin dış ticaret endekslerini ve ücretli çalışan istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- AB Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlenecek, toplantının bazı bölümlerine Batı Balkan ülkeleri ile Ukrayna’nın dışişleri bakanları da iştirak edecek.

(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi iş birliğiyle üniversitenin Beşevler Yerleşkesi'nde düzenlenecek "Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması Rejimi Sempozyumu"na katılacak.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Gençlik Bilişim Festivali'ne, Anadolu Efes'in 2020-2021 sezonu THY Avrupa Ligi şampiyonluğu için yaptırılan anıtın açılış törenine katılacak, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nın çeyrek final müsabakalarını izleyecek.

(Ankara/10.00/İstanbul/15.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Uluslararası Boks Birliği (IBA) Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda çeyrek final müsabakaları yapılacak.

(İstanbul/14.00/18.00) (Fotoğraflı)

3- Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor, Galatasaray-Adana Demirspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Rize/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TFF 2. Lig'de play-off çeyrek final 2. maçları yapılacak.

5- ING Basketbol Süper Ligi'nin play-off çeyrek final serisinde Darüşşafaka ile Gaziantep Basketbol, Bahçeşehir Koleji ile de Galatasaray Nef ikinci maçlarda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/18.00/20.30) (Fotoğraflı)

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