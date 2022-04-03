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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Şermin Coşkun   | 03.04.2022
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Macaristan halkı, Ulusal Meclisin yeni üyelerini belirlemek ve referandum için sandığa gidecek.

(Budapeşte) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Sırbistan’da parlamento, yerel ve cumhurbaşkanı seçimleri yapılıyor.

(Belgrad) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 60, 67, 72, 82 ve 97 kilolarda yapılacak final müsabakalarıyla sona erecek.

(Budapeşte)

2- Spor Toto Süper Lig'de 31. haftaya Kasımpaşa-Gaziantep FK, İttifak Holding Konyaspor-Göztepe, Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor ve Trabzonspor-Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.30/Konya/Antalya/16.00/Trabzon/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Spor Toto 1. Lig'de 30. hafta Kocaelispor-Altaş Denizlispor, Balıkesirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü-Eyüpspor, Altınordu-Adanaspor karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(Kocaeli/13.30/Balıkesir/16.00/Ankara/İzmir/20.30) (Fotoğraflı)

4- TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda 33. hafta karşılaşmaları oynanacak; TFF 3. Lig 1 ve 3. Gruplarda 29. hafta, 2. Grup'ta 32. hafta maçları yapılacak.

5- ING Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftası Galatasaray Nef-Pınar Karşıyaka, Büyükçekmece Basketbol-Semt77 Yalovaspor, Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/15.30/18.00/20.15) (Fotoğraflı)

6- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftası OGM Ormanspor-Antalya 07 Basketbol ve UMF Yapı İzmit Belediyespor-Hatayspor maçlarıyla tamamlanmış olacak.

(Ankara/14.00/Kocaeli/14.30) (Fotoğraflı)

7- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 26. hafta ve sezonun lig etabı VakıfBank-Kuzeyboru maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)

8- 2022 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 3. ayağı Arjantin Grand Prix'si yapılacak.

(Termas de Rio Hondo/21.00)

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