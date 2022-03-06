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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

İlknur Yurdakul   | 06.03.2022
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Kiev/Moskova/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 28. haftaya VavaCars Fatih Karagümrük-Altay, Fenerbahçe-Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivaspor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/16.00/19.00/Antalya/19.00)

2- Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Beypiliç Boluspor-Bursaspor, Adanaspor-Manisa FK, Tuzlaspor-İstanbulspor ve Eyüpspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor karşılaşmaları oynanacak.

(Bolu/Adana/13.30/Kocaeli/16.00/İstanbul/19.00)

3- A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki dördüncü maçında deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak.

(Hafnarfjordur/19.00)

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftası TOFAŞ-Frutti Extra Bursaspor, Fenerbahçe Beko-Semt77 Yalovaspor, Türk Telekom-Anadolu Efes ve Pınar Karşıyaka-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket maçlarıyla tamamlanacak.

(Bursa 13.00/İstanbul/15.30/Ankara/17.00/İzmir/20.15)

5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 22. haftası Eczacıbaşı Dynavit-Yeşilyurt, Karayolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta ve Bolu Belediyespor-PTT maçlarıyla sona erecek.

(İstanbul/13.00/Ankara/14.00/Bursa/15.00/Bolu/16.00)

6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. haftasına Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş-Galatasaray HDI Sigorta ve Halkbank-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.

(Afyonkarahisar/16.00/Ankara/17.00)

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