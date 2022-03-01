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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

01.03.2022
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'yi resmi törenle karşılayacak, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlenecek. Erdoğan, Osmani onuruna resmi akşam yemeği verecek. Yemeğe, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katılacak.

(Ankara/16.30/16.45/17.45/18.45/19.30)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile görüşecek.

- Şentop, Estonya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Mihhail Korb ve beraberindeki heyeti kabul edecek.

(TBMM/11.30/15.00)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na iştirak edecek.

(TBMM/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliği, Belediye Başkanlığını ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Valilikte İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Düzce/14.00-15.45)

2- TBMM'den

- HDP'nin TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirilecek.

- Genel Kurulda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun teklifleri görüşülecek.

- Eski Devlet Bakanı Sadi Somuncuoğlu için cenaze töreni düzenlenecek.

(TBMM/12.45/15.00/12.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Kiev/Moskova/Ankara)

2- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Polonya ve Estonya'ya giderek, askeri üsleri ziyaret edecek.

(Brüksel)

3- Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin 49'uncu oturumu, yüksek düzeyli konuşmalarla devam edecek.

(Cenevre)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda, "Zekat Tanıtım Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/10.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final mücadelesi başlayacak; turun ilk maçında Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek.

(Trabzon/20.30)

2- Voleybol Kadınlar CEV Kupası'nın yarı final ikinci maçında Eczacıbaşı Dynavit, Romanya'nın CSM Volei Alba Blaj takımıyla karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/18.00)

3- Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası'nın yarı final ikinci maçında Halkbank, Yunanistan'ın Panathinaikos takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Atina/21.00) Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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