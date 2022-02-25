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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

25.02.2022
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde, İstanbul Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Ombudsman Tekirdağlılarla Buluşuyor" temalı bölgesel konferansa katılacak.

(Tekirdağ/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İklim Şurası"nın kapanış programına iştirak edecek.

(Konya/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Şeker-İş Sendikası Başkanı İsa Gök'ü ziyaret edecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Valiliği, AK Parti ile MHP İl Başkanlıklarını ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, İzmit Kandıra Kaynarca Yolu Çubuklubala-Çubukluosmaniye Varyantı açılış törenine katılacak.

(Kocaeli/11.00-14.00)​​​​​​​ (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TÜİK, şubat ayı ekonomik güven endeksini, 2021 yılı evlenme ve boşanma ile Aralık 2021 dönemi katı yakıtlar istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- NATO Liderler Zirvesi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını görüşmek üzere video konferans yöntemiyle düzenlenecek. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kiev/Moskova/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'ndaki üçüncü maçında deplasmanda Yunanistan'la karşı karşıya gelecek.

(Atina/19.00) (Fotoğraflı)

2- Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta mücadelesi başlayacak; Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor, Trabzonspor-Yukatel Kayserispor maçları yapılacak.

(Adana/Trabzon/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Spor Toto 1. Lig'de 27. haftanın açılış maçında Altaş Denizlispor ile Beypiliç Boluspor karşı karşıya gelecek.

(Denizli/20.00) (Fotoğraflı)

4- Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) İcra Kurulu, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından durum değerlendirilmesi amacıyla olağanüstü toplantı yapacak.

(Nyon/12.00)

5- UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu kuraları çekilecek. Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'ın rakibi belli olacak.

(Nyon/14.00/15.00)

6- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Fransa'nın AS Monaco takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Monako/22.00)

7- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. haftası Spor Toto-Sorgun Belediyespor maçıyla başlayacak.

(Ankara/16.00) (Fotoğraflı)

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