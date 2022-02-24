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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

24.02.2022
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabul edecek, partisinin genel merkezinde MKYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00/16.00) 

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, esnaf ziyaretinde bulunacak, STK temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleriyle bir araya gelecek, Merkezefendi Belediyesi toplu açılış törenine katılacak.

(Denizli/10.00/11.00/13.30) 

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.00/14.30)

2- TÜİK, 2021 yılı tarımsal işletme iş gücü ücret yapısı ile yapı izin istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahale ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Kiev/Ankara) 

2- AB ülkelerinin liderleri Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini görüşmek için bir araya gelecek.

(Brüksel)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Altındağ'da yapımı tamamlanan 6 spor merkezinin açılışına katılacak.

(Ankara/14.00-16.45)

2- UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanş maçları yapılacak; Fenerbahçe, deplasmanda Çekya'nın Slavia Prag takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Prag/23.00) 

- UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu ikinci maçları oynanacak.

3- Türkiye Futbol Federasyonu Yayın İhale Komisyonu, Süper Lig ve 1. Lig müsabakaları yayın haklarının devri için düzenlenen ihaleye ilişkin toplanacak.

(İstanbul/10.00) 

4- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında Anadolu Efes, İsrail'in Maccabi Playtika Tel Aviv takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.30)

5- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Son 8 Turu ilk maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Ukrayna ekibi Prometey ile karşı karşıya gelecek.

(Filibe/21.00)

6- Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası'nın yarı final ilk maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, İtalya'nın Savino Del Bene takımını konuk edecek.

(Aydın/19.00)  Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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