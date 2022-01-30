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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip   | 30.01.2022
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kaşüstü Kavşağı Alt Geçit Köprüsü, Araklı Özgen Mahallesi Beşikdüzü, Yomra Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'nde yer alan 931 konut, 78 dükkan, bir ticaret merkezi, katı atık bertaraf ile enerji üretim tesisinin yanı sıra yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine ve partisinin Trabzon İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Trabzon/14.00/16.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Böyle Yazıldı Bir Daha Yazılmayacak" belgesel film gala gösterimine iştirak edecek.

(İstanbul/14.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Esenler İlçesi Üye Katılım Töreni'nde yer alacak.

(İstanbul/13.30)(Fotoğraflı-Görüntülü)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Male)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Portekiz'de halk erken genel seçim için sandık başına gidiyor.

(Madrid)(Fotoğraflı)

3- Kuzey İrlanda'nın Londonderry şehrinde 30 Ocak 1972'de bir gösteri sırasında İngiliz paraşütçü birliğince öldürülen siviller, olayın 50. yılında düzenlenecek törenle anılacak.

(Londonderry)(Fotoğraflı-Görüntülü)


GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- ING Basketbol Süper Ligi'nde 19. hafta Gaziantep Basketbol-Beşiktaş Icrypex, Semt77 Yalovaspor-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko ve Büyükçekmece Basketbol-HDI Sigorta Afyon Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.

(Gaziantep/13.00/Yalova/15.30/İstanbul/18.00/20.15)(Fotoğraflı)

2- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftası OGM Ormanspor-Beşiktaş HDI Sigorta, Nesibe Aydın-Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Antalya 07 Basketbol-BOTAŞ maçlarıyla sona erecek.

(Ankara/13.00/16.00/Antalya/14.30)(Fotoğraflı)

3- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu erteleme maçında Galatasaray, deplasmanda Fransa'nın Basket Landes takımıyla karşılaşacak.

(Mont de Marsan/17.30)

4- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 17. haftası Galatasaray HDI Sigorta-Yeşilyurt, Türk Hava Yolları-Eczacıbaşı Dynavit, Nilüfer Belediyespor-Bolu Belediyespor maçlarıyla sürecek.

(İstanbul/14.30/18.00/Bursa/15.00)(Fotoğraflı)

5- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftası Ziraat Bankkart-Yeni Kızıltepespor maçıyla tamamlanacak.

(Ankara/14.00)(Fotoğraflı)

6- TFF 2. Lig gruplarında 23. hafta karşılaşmaları oynanacak, TFF 3. Lig 1. ve 3. gruplarda 20. hafta maçları yapılacak.

7- Teniste sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık, tek erkekler finaliyle sona erecek.

(Melbourne/11.30)(Fotoğraflı)

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