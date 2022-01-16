Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
(İstanbul/13.20)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'in 21. haftası Altay-Aytemiz Alanyaspor, GZT Giresunspor-Kasımpaşa ve Atakaş Hatayspor-Galatasaray maçlarıyla tamamlanacak.
(İzmir/13.30/Giresun/16.00/Hatay/19.00)
2- Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasına Tuzlaspor-Altınordu, Ankara Keçiörengücü-Eyüpspor, Balıkesirspor-Yılport Samsunspor ve Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/Ankara/13.30/Balıkesir/16.00/Bursa/19.00)
3- TFF 2. Lig Kırmızı ve Beyaz Gruplarda 20. hafta maçları, TFF 3. Lig 1. ve 3. Gruplarda 18'inci, 2. Grup'ta 20. hafta maçları tamamlanacak.
4- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi gruplarında 6. hafta maçları yapılacak.
5- A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2023 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Grup'taki 6. ve son maçında Yunanistan'ı konuk edecek.
(Aksaray/14.00)
6- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nın son 16 turu rövanşında İzmir Büyükşehir Belediyespor, İspanya'nın Rocasa Gran Canaria takımına konuk olacak.
(Telde/14.00)
7- ING Basketbol Süper Ligi'nde 17. hafta Türk Telekom-HDI Sigorta Afyon Belediyespor, Gaziantep Basketbol-Semt77 Yalovaspor, Aliağa Petkimspor-Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes-Beşiktaş Icrypex maçlarıyla tamamlanacak.
(Ankara/13.00/Gaziantep/15.30/İzmir/18.00/İstanbul/20.15)
8- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Antalya 07 Basketbol-Bursa Büyükşehir Belediyespor ve UMF Yapı İzmit Belediyespor-OGM Ormanspor maçları yapılacak.
(Antalya/15.00/Kocaeli/17.30)
9- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 15. haftasına Nilüfer Belediyespor-Fenerbahçe Opet, Bolu Belediyespor-Karayolları ve Sarıyer Belediyespor-Yeşilyurt maçlarıyla devam edilecek.
(Bursa/15.00/Bolu/İstanbul/16.00)
10- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftasında Spor Toto-Ziraat Bankkart ve Galatasaray HDI Sigorta-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.
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