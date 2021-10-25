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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

25.10.2021
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'nın açılışına katılacak, Çerkezköy OSB temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Tekirdağ/11.00/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Eğitim Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Gıda Denetim Seferberliği" konusunda açıklamalarda bulunacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metrosu'nda basın açıklaması yapacak ve ilk ray kaynağı törenine katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri, reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılı "bitkisel üretim 2. tahminini, ekim ayına ilişkin sektörel güven endekslerini, eylül ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Sudan'da darbe girişimiyle ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Hartum/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Savunma Sanayii İl Buluşmaları" kapsamında Valiliği ziyaret edecek, Mersin Üniversitesi'nde gençlerle bir araya gelecek, teknopark firmalarını gezecek, Koluman Otomotiv Endüstri AŞ'yi ziyaretinin ardından "8x8 Tekerlekli Konteyner Taşıyıcı Araç Projesi İmza Töreni"ne katılacak, savunma sanayii firmalarında incelemelerde bulunacak.

(Mersin/10.30-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Süper Lig'in 10. haftası Beşiktaş-Galatasaray derbisiyle tamamlanacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Galatasaray Nef, deplasmanda Yunanistan'ın PAOK mateco takımıyla karşılaşacak.

(Selanik/19.00) (Fotoğraflı)

3- Türkiye Yelken Federasyonu Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacak.

(Ankara/13.30) (Fotoğraflı)

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