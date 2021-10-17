Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan Angola'nın başkenti Luanda'ya hareket edecek.
(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Marmaris'te Anadolu Buluşması-Yerel Medya Çalıştayı'na katılacak.
(Muğla/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gebze'de Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) İnovasyonda Kadın 6. Girişimcilik Kampı Ödül Töreni'ne iştirak edecek.
(Kocaeli/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Kabil/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valiliği ziyaret edecek, Nasrullah Camisi'nde Mevlit Kandili Programı'na katılacak.
(Kastamonu/15.00/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Süper Lig'in 9. haftasına Kasımpaşa-Göztepe, Galatasaray-İttifak Holding Konyaspor, Altay-VavaCars Fatih Karagümrük ve Trabzonspor-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/13.30/16.00/İzmir/16.00/Trabzon/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TFF 1. Lig'in 9. haftasında Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor, Manisa-Adanaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altınordu ve Bursaspor-Beypiliç Boluspor karşı karşıya gelecek.
(Ankara/13.30/Manisa/Erzurum/16.00/Bursa/19.00) (Fotoğraflı)
3- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 8. hafta maçları yapılacak.
4- ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasına Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Semt77 Yalovaspor, TOFAŞ-Aliağa Petkimspor ve HDI Sigorta Afyon Belediyesi-Büyükçekmece Basketbol maçlarıyla devam edilecek.
(Denizli/13.00/Bursa/15.30/Afyonkarahisar/18.00) (Fotoğraflı)
5- Misli.com. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 3. hafta mücadelesi 3 maçla sürecek.
6- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftası Elazığ İl Özel İdare-Hatayspor, Beşiktaş-Nesibe Aydın, Bellona Kayseri Basketbol-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ve OGM Ormanspor-UMF Yapı İzmit Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.
(Elazığ/14.00/İstanbul/15.00/Kayseri/16.00/Ankara/17.00) (Fotoğraflı)
7- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 3. hafta mücadelesi başlayacak.
- Spor Toto-Cizre Belediyespor, Ziraat Bankkart-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Altekma-Sorgun Belediyespor, Bingöl Solhanspor-Arkas Spor, Tokat Belediye Plevne-Fenerbahçe HDI Sigorta karşılaşmaları oynanacak.
(Ankara/14.00/16.30/İzmir/13.00/Bingöl/14.00/Tokat/15.30) (Fotoğraflı)
8- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 4. haftasında 4 maç yapılacak.
9- Yalıkavakspor Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Ligi 2. tur ilk maçında Bodrum'da Macaristan'ın MTK Budapeşte takımını konuk edecek.
(Muğla/17.00) (Fotoğraflı)
10- Hentbol Erkekler EHF Avrupa Kupası 2. tur rövanşında İzmir Büyükşehir Belediyespor, Çekya'nın HCB Karvina takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
(Karvina-Nove Mesto/17.00)
11- Avrupa Oturarak Voleybol Şampiyonası, Kemer ilçesinde başlayacak.
- Türkiye, A Grubu'nda kadınlarda Polonya, erkeklerde ise Fransa ile karşı karşıya gelecek.
(Antalya/10.00/12.15) (Fotoğraflı)
12- Galatasaray Kulübünün 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.