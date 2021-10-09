Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi Temel Atma ve Adana'da Yapımı Tamamlanan Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne, 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali açılışına, partisinin Adana Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na ve Çukurova Üniversitesi Yapımı Tamamlanan Tesislerin Açılış Programı'na katılacak.
(Adana/12.30/14.30/16.00/17.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yeni Sanayi, Millet Bahçesi, Merkez Cami ve Ardıçlı TOKİ şantiye alanlarında incelemede bulunacak, 8. Konya Bilim Festivali'ne katılacak, Derbent ve Hüyük ilçelerini ziyaret edecek, Mevlana Kültür Merkezi'nde TMMOB'a bağlı meslek odalarının temsilcileriyle toplantıda yer alacak.
(Konya/10.00-20.00)
2- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfınca Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek "Türk Gençliği Büyük Kurultayı"na katılacak.
(Ankara/10.00)
3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Başakşehir Emin Saraç İmam Hatip Kampüsü'nde İlim Yayma Cemiyeti Genel Kuruluna iştirak edecek.
(İstanbul/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/12.00)
2- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Kabil/Ankara)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5. Geleneksel Dumanlı Gençlik ve Doğa Festivali'ne katılacak, Dumanlı Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi ile KYK Kız Yurdu'nun açılışını gerçekleştirecek.
(Erzincan/12.00)
2- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. yarışı Türkiye Grand Prix'sinin sıralama turları Intercity İstanbul Park'ta yapılacak.
(İstanbul/15.00)
3- Dünya Güreş Şampiyonası'na Norveç'te devam edilecek.
- Grekoromen stil 63 kiloda Mehmet Çeker, 67 kiloda Murat Fırat ve 87 kiloda Metehan Başar müsabakalara başlayacak, 130 kiloda Osman Yıldırım repesaj maçına çıkacak.
(Oslo/11.30)
4- ING Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftası başlayacak.
- Aliağa Petkimspor-Galatasaray Nef, Darüşşafaka-TOFAŞ, Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe Beko, Frutti Extra Bursaspor-Beşiktaş Icrypex maçları yapılacak.
(İzmir/13.00/İstanbul/15.30/20.15/Bursa/18.00)
5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2021-2022 sezonunun ilk haftası VakıfBank-Yeşilyurt, Galatasaray HDI Sigorta-PTT, Türk Hava Yolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Sarıyer Belediyespor-Kuzeyboru, Nilüfer Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit, Mert Grup Sigorta-Karayolları maçlarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/13.00/14.00/17.00/17.00/Bursa/13.00/Ankara/15.00)
6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2021-2022 sezonu Bingöl Solhanspor-Yeni Kızıltepespor maçıyla başlayacak.
(Bingöl/14.00)
7- TFF 3. Lig gruplarında 6. hafta maçları yapılacak.
8- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 4. hafta karşılaşmaları oynanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.