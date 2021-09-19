Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
(İstanbul/12.00)
2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beraberindeki parlamento heyetiyle 3 günlük resmi ziyaret için İspanya'ya gidecek
(İstanbul/15.00)
3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Karadeniz Eğitim Kültür ve Çevre Koruma Vakfı Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi ve Marmara Üniversitesi tarafından Grand Cevahir Otel'de düzenlenecek 7. Uluslararası Mavi Karadeniz Kongresi'ne katılacak.
(İstanbul/10.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Çanakkale Şehit Yakınları ve Gazievi'nin açılış törenine katılacak.
(Çanakkale/13.15/13.45/14.30)
2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmit Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezinin açılış törenine iştirak edecek
(Kocaeli/17.30)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneğinin 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılacak.
(Kocaeli/14.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Kabil/Ankara)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
SPOR
1- Ampute Milli Futbol Takımı, Polonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İspanya ile karşılaşacak
(Krakow/21.00)
2- Süper Lig'de 5. hafta mücadelesi GZT Giresunspor-İttifak Holding Konyaspor, Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor, Medipol Başakşehir-Fenerbahçe ve Atakaş Hatayspor-Yukatel Kayserispor maçlarıyla tamamlanacak.
(Giresun/13.30/İstanbul/16.00/19.00/Hatay/19.00)
3- TFF 1. Lig'in 6. haftasına Tuzlaspor-Bursaspor, Yılport Samsunspor-Gençlerbirliği, Adanaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor ve Altınordu-Denizlispor maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/13.30/Samsun/16.00/Adana/İzmir/19.00)
4- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig gruplarında 3. hafta maçları tamamlanacak.
5- Voleybol Kadınlar Balkan Kupası, Kuşadası'nda final ve klasman maçlarıyla tamamlanacak.
(Aydın/13.00/15.00)
6- Hentbol Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ikinci maçında Kastamonu Belediyespor, deplasmanda Rusya'nın CSKA takımıyla karşılaşacak.
(Moskova/14.00)
7- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 2. hafta maçlarının 5'i yapılacak.
8- Dünya Etnospor Konfederasyonunun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2021 Dünya Mas Güreşi Kupası'nın ikinci ayağı Bahçelievler Şehit Mustafa Özel Spor Salonu'nda finaller ve ödül töreniyle sona erecek.
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