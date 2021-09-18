Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüşecek, Türkiye İhracatçılar Meclisi 28. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/11.00/14.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katıldığı G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen G20 Tarım Bakanları Toplantısı son gün oturumlarıyla tamamlanacak.
(Floransa)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Oymapınar, Güzelyalı, Karavca, Saraçlı ve Karaöz mahallelerinde incelemelerde bulunacak.
(Antalya/12.00/17.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Kabil/Ankara)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
SPOR
1- Süper Lig'in 5. haftasına Demir Grup Sivasspor-Gaziantep, Kasımpaşa-Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş ve Adana Demirspor-Çaykur Rizespor maçlarıyla devam edilecek.
(Sivas/13.30/İstanbul/16.00/Antalya/Adana/19.00)
2- TFF 1. Lig'in 6. haftasında Eyüpspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Manisa-Royal Hastanesi Bandırmaspor maçları yapılacak.
(İstanbul/16.00/Manisa/19.00)
3- TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ve TFF 3. Lig gruplarında yapılacak maçlarla 3. hafta mücadelesi başlayacak.
4- Ampute Milli Futbol Takımı, Polonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın yarı finalinde Rusya ile karşı karşıya gelecek.
(Krakow/18.30)
5- Voleybolda 2021 Kadınlar Balkan Kupası'nda grup müsabakaları CSO Voluntari 2005-Aydın Büyükşehir Belediyespor ve OK Jedinstvo-Aris maçlarıyla Kuşadası Uğur İnan Spor Salonu'nda tamamlanacak.
(Aydın/15.00/19.00)
6- Hentbol Erkekler Avrupa Kupası 1. Tur ikinci maçında Beykoz Belediyespor, Hollanda temsilcisi JD Techniek Hurry-up ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
(Emmen/21.00)
7- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunun ilk haftasından 4 maç yapılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.