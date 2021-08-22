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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

22.08.2021
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Afganistan'da Taliban hakimiyeti sonrası gelişmeler takip ediliyor.

2- Kastamonu ve Sinop'taki sel felaketine ilişkin gelişmeler izleniyor.

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

4- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından bu yıl 33'üncüsü düzenlenecek Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın startını verecek.

(İstanbul/10.00)

5- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nın Romanya'da düzenlenen D Grubu mücadelesinde, üçüncü maçında İsveç ile karşı karşıya gelecek.

(Kaloşvar/17.30)

6- Süper Lig'in 2. haftasına İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir, Göztepe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Konya/19.15/İzmir/İstanbul/21.45)

7- TFF 1. Lig'in 2. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor-Menemenspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor-İstanbulspor, MKE Ankaragücü-Kocaelispor ve Manisa-Denizlispor maçları yapılacak.

(Balıkesir/İstanbul/17.00/Ankara/19.15/Manisa/21.45) Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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