Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Afganistan'da Taliban hakimiyeti sonrası gelişmeler takip ediliyor.
2- Kastamonu ve Sinop'taki sel felaketine ilişkin gelişmeler izleniyor.
3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
4- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından bu yıl 33'üncüsü düzenlenecek Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın startını verecek.
(İstanbul/10.00)
5- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nın Romanya'da düzenlenen D Grubu mücadelesinde, üçüncü maçında İsveç ile karşı karşıya gelecek.
(Kaloşvar/17.30)
6- Süper Lig'in 2. haftasına İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir, Göztepe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor maçlarıyla devam edilecek.
(Konya/19.15/İzmir/İstanbul/21.45)
7- TFF 1. Lig'in 2. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor-Menemenspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor-İstanbulspor, MKE Ankaragücü-Kocaelispor ve Manisa-Denizlispor maçları yapılacak.(Balıkesir/İstanbul/17.00/Ankara/19.15/Manisa/21.45) Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.