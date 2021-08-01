Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1-Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kadirli Tüllüce Mahallesi Yangın Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıya katılacak, Kadirli Karatepe, Kızyusuflu ve merkeze bağlı Kazmacılı köylerinde incelemelerde bulunacak. Bakan Yanık, Kozan Akdam Yangın Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantının ardından Kozan ve Aladağ'da yangından etkilenen bölgelerde incelemeler yapacak.
(Osmaniye/09.30/10.00/Adana/12.15-14.15)
2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Marmaris, Manavgat, Kozan ve Kadirli'de orman yangını bölgelerinde incelemelerde bulunacak.
(Muğla/Antalya/Adana/Osmaniye/11.00/14.25/18.00/19.30)
3- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Altınova Doğal Ürünler Üretim Çarşısı Temel Atma Töreni'ne katılacak ve bir dizi ziyaret gerçekleştirecek.
(Yalova/10.00-18.00)
4- Tunus'ta yaşanan darbe girişiminin ardından gelişmeler takip ediliyor.
(Tunus)
5- Antalya ve Muğla'nın aralarında bulunduğu bazı illerdeki orman yangınlarıyla ilgili gelişmeler izleniyor.
6- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
7- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcuların mücadelelerini izleyecek.
(Tokyo)
8- 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na Japonya'da devam edilecek.
- Milli sporculardan atletizmde Yasmani Copello, güreş grekoromen stilde Rıza Kayaalp, yelkende Beste Kaynakçı-Okyanus Arıkan, Ateş Çınar-Deniz Çınar, Alican Kaynar müsabakalara çıkacak.
(Tokyo/15.05-18.35)9- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. ayağı Macaristan Grand Prix'si yapılacak. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.