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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

22.07.2021
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İtalya'nın Napoli kentinde düzenlenecek G20 Çevre Bakanları Toplantısı'na katılacak, ikili görüşmelerde bulunacak.

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

3- Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Moldova'nın Petrocub takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Kişinev/20.00) 

4- Fenerbahçe Kulübünün bayramlaşma töreni, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacak.

(İstanbul/11.00) 

5- Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kamp yapan Trabzonspor, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor ile karşılaşacak.

(İstanbul/18.00) 

6- UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda, 49 maç oynanacak.

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