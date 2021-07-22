Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İtalya'nın Napoli kentinde düzenlenecek G20 Çevre Bakanları Toplantısı'na katılacak, ikili görüşmelerde bulunacak.
2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
3- Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Moldova'nın Petrocub takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
(Kişinev/20.00)
4- Fenerbahçe Kulübünün bayramlaşma töreni, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacak.
(İstanbul/11.00)
5- Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kamp yapan Trabzonspor, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor ile karşılaşacak.
(İstanbul/18.00)
6- UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda, 49 maç oynanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.