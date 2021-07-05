Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Suyun Gücü Milletle Buluşuyor Toplu Açılış Töreni'ne katılacak, Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.
(Ankara/13.30/15.00)
2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Zimbabve Ulusal Meclis Başkanı Jacob Francis Nzwidamilimo Mudenda ile baş başa görüşecek, ardından heyetler arası görüşmelere geçilecek. Şentop, Mudenda onuruna akşam yemeği verecek.
(TBMM/11.00/11.15/ Ankara/19.30)
3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.
(Ankara/12.00)
4- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gaziantep'te bazı açılış törenlerine katılacak ve ziyaretlerde bulunacak.
(Gaziantep/09.00-18.00)
5- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Battalgazi, Doğanşehir ve Akçadağ ilçelerinde esnafı ziyaret edecek.
(Malatya/11.30/14.00/15.20)
6- CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç parti genel merkezinin bahçesinde basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/12.00)
7- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı enflasyon verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
8- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
9- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlık Merkez Bina'da Afyonkarahisar heyetiyle bir araya gelecek, kente yapılacak yatırımlarla ilgili protokol imza törenine iştirak edecek.
(Ankara/13.00)
10- Beşiktaş Futbol Takımı, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başlayacak. İlk 15 dakikası basına açık idman öncesi bir futbolcu basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.
(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
11- Medipol Başakşehir, 2021-2022 futbol sezonu hazırlıklarına kulüp tesislerinde başlayacak.
(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
12- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da tek kadın ve erkeklerde son 16 turun maçları yapılacak.
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